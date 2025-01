Gli allevamenti di salmone scozzese sotto attacco di una specie di medusa

Questa medusa ha già causato la morte di milioni di salmoni in Norvegia, e ora si sta diffondendo nelle coste della Scozia.

Una particolare specie di medusa che ha già ucciso milioni di salmoni negli allevamenti norvegesi si sta ora diffondendo anche in Scozia, dove la situazione sembra essere altrettanto grave e richiede azioni immediate. Si tratta dell’Apolemia Uvaria o “String Jellyfish” un idrozoo in grado di creare catene di migliaia di individui, formando colonie che raggiungono i venti metri di lunghezza. Le due itticolture scozzesi colpite si trovano nelle acque vicine alle isole di Skye e Muck, dove hanno già causato la morte rispettivamente di 70mila e 160mila salmoni allevati.

“È la natura che contrattacca”

La questione ha prevedibilmente suscitato forti reazioni. Questo il commento di Dale Vince, industriale ambientalista fondatore della Green Britain Foundation, e promotore di campagne sul controllo e la regolamentazione dell’industria ittica: “l’attacco di queste meduse è solo l’ultimo esempio di come l’industria degli allevamenti di pesce non riesca a gestire le sfide ambientali. Li vediamo usare abitualmente la terra e il mare come uno scarico fognario per i loro affari tossici, e ora la natura sta contrattaccando”.

Un portavoce dell’associazione Salmon Scotland minimizza, sostenendo che la diffusione di questa medusa fosse già stata registrata nel 2022 e nel 2023 e causata dall’innalzamento delle temperature marine, e che il tasso di sopravvivenza dei circe 70 milioni di salmoni allevati nelle acque scozzesi sia il più alto degli ultimi quattro anni, anche grazie a investimenti da un miliardo di sterline per il benessere animale.

Si prenderanno provvedimenti?

La commissione governativa scozzese per l’agricoltura e le isole è concorde sul fatto che il riscaldamento globale stia influenzando profondamente l’industria dell’allevamento dei salmoni, ed ha espresso preoccupazione circa la lentezza con cui si stanno elaborando nuove regolamentazioni, ma al momento non ha fatto nulla per ostacolarne l’espansione smodata.

Gli allevatori, da parte loro, fanno quello che possono. Nell’allevamento Mowi, uno dei due attaccati dall’Apolemia Uvaria, agiscono così: “per gestire la minaccia, abbiamo attivato un intenso programma di controllo in tutti i nostri allevamenti in scozia. Ci sono rilevamenti quotidiani, che includono prelevamenti di campioni di acqua, conteggio e identificazione delle specie e monitoraggio di temperatura e livelli di ossigeno a varie profondità. Analizziamo i dati quotidianamente per anticipare e attenuare le condizioni che potrebbero portare alla diffusione delle meduse”.