Gli Elkann querelano il marchese Antinori, imprenditore del vino e storico amico

Lodovico Antinori delle storiche cantine toscane è stato querelato dagli Elkann per calunnia, dopo l'intervista in cui l'imprenditore li accusa in merito alla nonna e all'eredità Agnelli.

A causa di una frase dichiarata durante un’intervista, il marchese Antinori ha ricevuto querela dai legali della famiglia Elkann. Lodovico Antinori, a capo di una delle cantine di vino più storiche e antiche toscane, è da molti anni vicino alla casata e – probabilmente – proprio forte di tale conoscenza si è sbilanciato un po’ troppo. Ha parlato infatti di eredità e residenze in Svizzera, focalizzandosi su Marella Agnelli (deceduta a Torino nel 2019) ovvero la vedova di Giovanni Agnelli nonché nonna di John, Ginevra e Lapo Elkann.

L’intervista è uscita due giorni fa su Il Fatto Quotidiano e il focus era sull’eredità degli Agnelli e sul fatto che Marella Agnelli sarebbe stata costretta dagli stessi nipoti a una sorta di esilio forzato a Lauenen (Svizzera), per poter mantenere appunto la cittadinanza. Ad affermarlo il marchese Ludovico Antinori, che si spinse anche oltre sostenendo che la cittadinanza svizzera fosse necessaria per gli Elkann per poter disporre degli accordi ereditari in loro favore.

Antinori e l’indiscrezione sull’eredità agli Elkann

Sembra che il marchese delle Cantine Antinori fosse molto vicino alla vedova Marella Caracciolo, ecco la fonte delle indiscrezioni concesse durante l’intervista. Si legge, infatti, che “dopo l’embolia polmonare del 2009, Marella chiamò Antinori raccontandogli che, su consiglio dei medici, per motivi di salute avrebbe dovuto lasciare l’amata residenza di St. Moritz che stava a 1800 metri di altitudine per trasferirsi in una località più bassa. In quella occasione, lei chiese ad Antinori se potesse ospitarla nella sua residenza a Saannen, che sta a 900 metri. Marella Agnelli poi ci andò per due estati rimanendo però non più di tre mesi ciascuna: giugno, luglio e agosto, molto meno di quanto preveda la legge italiana per mantenere la residenza svizzera, che è il punto su cui si gioca la partita miliardaria dell’eredità Agnelli che contrappone madre e nipoti”.

Insomma i nipoti Elkann sono stati dipinti come carcerieri della propria nonna, costretta in una località che la donna non amava e solo per poter godere dell’eredità Agnelli. Una questione davvero molto delicata e privata, che gli Elkann hanno immediatamente contestato procedendo appunto alla querela. Querela non rivolta alla testata ma solo al marchese Antinori, per affermazioni false e calunniose riguardarti persino la salute della vedova Agnelli: Antinori, sempre nell’intervista, ha insinuato che fosse stata a lungo sottostimata dai parenti per interessi personali.