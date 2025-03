Gli storici orsetti gommosi diventano Crocs

“Esistono storie che non esistono” proclamava saggiamente Maccio Capatonda, finché non te le trovi davanti. È il caso, per esempio, della recentissima collaborazione tra Crocs, l’azienda delle arcinote ciabatte gommose, e Haribo, il marchio delle arcinote caramelle gommose.

Gomma per gomma, si saranno detti, ed ecco che dall’11 di marzo la collezione Haribo x Crocs Classic Clog sarà disponibile per l’acquisto dal sito crocs.com o da rivenditori selezionati.

La collezione Haribo x Crocs Classic Clog

L’estetica delle calzature è esattamente quella che potreste immaginarvi chiudendo gli occhi e pensando a delle ciabatte fatte della stessa gelatina alimentare degli orsetti gommosi, e con anche gli stessi coloranti.

Trasparenti e multicolori, c’è la possibilità di decorarle con i Jibbitz, così si chiamano i charms con cui è possibile personalizzare le proprie Crocs, in questo caso con degli orsetti gommosi o con una riproduzione in miniatura del loro celebre sacchetto.

A dirla tutta, non è la prima volta che Haribo collabora con un marchio della moda per mettere sul mercato articoli di vestiario: nell’estate del 2022 fu OVS a proporre una linea di t-shirt e un set da jogging che immortalava i celebri orsetti.

Certo, quella era una linea pensata per giovani dai 10 ai 15 anni, mentre queste Crocs saranno disponibili per appassionati di caramelle gommose di tutte le età, a partire dai 55 dollari al paio per i più piccoli fino ai 70 dollari per gli adulti. Speriamo solo che gli appassionati degli orsetti gommosi alcolici non provino gli stessi esperimenti mettendo le Crocs in ammollo nella vodka.