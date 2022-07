Haribo: gli Orsetti d’Oro si trasformano in una linea di abbigliamento di OVS

Per festeggiare i 100 anni dei suoi Orsetti d'Oro, ecco che Haribo lancia una linea di abbigliamento a tema con OVS.

di Manuela 8 Luglio 2022

Haribo ha deciso di festeggiare i 100 anni dei suoi Orsetti d’Oro in un modo singolare: insieme a OVS, infatti, ha lanciato una collaborazione per creare una linea di abbigliamento in edizione limitata.

Ma attenzione: questa linea di abbigliamento è destinata alla GenZ in quanto la collezione sarà disponibile solamente nelle taglie Y10-15. Quattro i capi di abbigliamento a tema orsetti gommosi:

t-shirt girocollo con stampa degli Orsetti d’Oro in stile pop art bianca (prezzo: 14,95 euro)

girocollo con stampa degli Orsetti d’Oro in stile pop art bianca (prezzo: 14,95 euro) t-shirt girocollo con sempre stampa degli Orsetti d’Oro in stile pop art, ma questa volta nera (prezzo: 14,95 euro)

t-shirt manifesto bianca con stampata sopra la scritta “I love HARIBO” (prezzo: 14,95 euro)

set da jogging formato da una t-shirt rosa con scollo rotondo e stampa di un trittico di Orsetti d’Oro con short neri coordinati profilati di bianco e con stampa di un cuore rosa con dentro un orsetto gommoso (prezzo: 24,95 euro)

Questa collezione sarà disponibile sia negli store OVS che sul sito Ovs.it (se non potete resistere alla tentazione di sfoggiare un look in stile orsetto gommoso, occhio che adesso ci sono i saldi, quindi potreste trovare scontati i prezzi di cui sopra).

A proposito di Haribo e orsetti gommosi: chissà come sarà finita la causa contro l’azienda spagnola che aveva lanciato degli orsetti a base di alcol? Qui trovate anche la nostra prova di assaggio di questi Ositos borrachos.