Tempo di acquisizioni per Glovo: l'azienda di food delivery ha acquisito Mercadao e Lola Market, marketplace rispettivamente di Portogallo e Spagna.

di Manuela 16 Settembre 2021

Anche Glovo ha deciso di dedicarsi allo shopping: l’azienda di food delivery ha, infatti, acquisito Mercadao e Lola Market, marketplace rispettivamente di Portogallo e Spagna.

Glovo ha deciso di implementare il suo ramo dedicato al grocery delivery, presente fra l’altro anche in Italia grazie alla collaborazione con il Gruppo Vegè e con i diversi dark store recentemente aperti.

Per fare ciò, l’azienda spagnola ha acquisito Mercadao e Lola Market. Il primo è un marketplace on-demand famoso in Portogallo, mentre il secondo è il più importante markeplace in Spagna dedito alla consegna di generi alimentari.

Grazie a queste acquisizioni Glovo potrà implementare il settore dell’e-grocery, seguendo passo passo i cambiamenti nelle abitudini di acquisto dei consumatori soprattutto a causa della pandemia da Coronavirus.

Oscar Pierre, CEO e co-fondatore di Glovo, ha spiegato che c’è un grande potenziale nel marketplace della spesa on-demand. Visto che entrambe queste aziende sono importanti a livello locale nei rispettivi mercati, ecco che questa acquisizione rafforzerà ulteriormente l’offerta del Q-Commerce di Glovo.

Grazie a Mercadao e Lola Market, Glovo potrà collaborare in maniera più stretta con i rivenditori, ma non solo: potrà anche dare ai consumatori acquisti big basket e garantire un servizio maggiormente completo.

Tramite queste acquisizioni ora Glovo potrà coprire tutte le più importanti opzioni di acquisto per quanto riguarda i clienti del settore dei generi alimentari.