Glovo porta in Italia i Virtual Franchise, piatti creati per il delivery

Glovo ha annunciato di aver portato anche in Italia i Virtual Franchise: si tratta di piatti ideati solamente per il delivery, con ricette, preparazioni e prezzi esclusivi per le consegne a domicilio. E parte con i Bendito Burrito.

I Bendito Burrito sono dedicati alla famosa specialità messicana. Glovo, insieme ad alcuni chef, ha studiato una ricetta con ingredienti e preparazione che potessero permettere di preparare dei burrito ideali per il delivery. Questa aggiunta a Glovo permetterà ai ristoratori di aumentare i propri ordini.

I Bendito Burrito al momento sono disponibili solo in alcune città:

Milano

Torino

Genova

Firenze

Roma

Modena

Monza

Bologna

Verona

Padova

Elisa Pagliarani, General Manager Glovo Italia, ha spiegato che sono in grado di identificare i tipi di cucina maggiormente apprezzati dagli utenti che ordinano a domicilio anche se non presenti in quel contesto locale. Grazie ai Virtual Francise i ristoratori possono ampliare la loro offerta e clientela, il tutto tramite piatti semplici e veloci da preparare.

Affiliandosi a tale programma, i ristoranti potranno sfruttare questi piatti in 15 giorni. Glovo, oltre a fornire il menu, le ricette e l’approvvigionamento delle materie prime, indicherà anche le modalità di preparazione e i prezzi. Inoltre la piattaforma di delivery fornirà anche un tutoraggio specifico al personale di cucina, con assistenza nel locale durante i primi giorni di vendita.

Pagliarani ha poi aggiunto di aver scelto il Bendito Burrito come piatto di partenza perché la cucina messicana non è ancora così diffusa rispetto ad altre cucine nelle città in cui il servizio è attivo.

A maggio, poi, dovrebbe arrivare il secondo piatto: la Milanesa House, connubio fra la cucina italiana e quella argentina. Si tratta di una cotoletta di manzo o pollo abbinata ai sapori della pizza, come basilico, pomodoro, provola, formaggio di capra e uovo fritto, con la possibilità di ottenere più di 8 combinazioni differenti.