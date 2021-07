di Manuela 22 Luglio 2021

Sul sito Salute.gov è stato pubblicato un altro richiamo, questa volta relativo ad un lotto del Gomasio – Condimento a base di semi di sesamo di Sapori della Natura, per un rischio chimico. Come nel caso precedente, anche qui la data di pubblicazione dell’allerta sul sito è quella del 21 luglio 2021, mentre la data presente sull’avviso di richiamo vero e proprio e relativa ai controlli effettivi è quella del 14 luglio 2021.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Gomasio – Condimento da tavola a base di semi di sesamo, mentre il marchio del prodotto è Sapori della Natura. Il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Zangrando srl, con sede dello stabilimento in via Pontebbana 57 a Orsago (TV). Invece, sia il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore che il nome del produttore è Zangrando srl, con sede dello stabilimento in via del Lavoro 3 a Orsago (TV).

Il numero del lotto di produzione interessato dal richiamo è A21021, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 21 gennaio 2022 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 150 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio chimico, più precisamente la presenza di ossido di etilene che supera i limiti consentiti dalla legge. Nelle avvertenze si invitano i consumatori a riconsegnare eventuali confezioni già acquistate presso il punto vendita.