Gordon Ramsay apre un nuovo ristorante a Chicago

Sembra proprio che Gordon Ramsay abbia deciso di aprire un nuovo ristorante a Chicago: si chiamerà Gordon Ramsay Burger e dovrebbe essere inaugurato o a fine 2021 o a inizio 2021.

Il ristorate occuperà gli spazi dell’ex sito di Wahlburgers, si parla di quasi 465 metri quadri fra la State e l’Ontario. Si tratta della seconda location per questa tipologia di ristorante: il primo Gordon Ramsay Burger si trova al Planet Hollywood Resort & casino di Las Vegas, città che fra l’altro ospita ben cinque ristoranti dell’impero Ramsay.

Purtroppo non è dato sapere nulla di più su questa apertura, su come sarà strutturato il locale o sulle proposte del menu, probabilmente fra qualche mese ci sarà qualche news in più. Per ora lo chef, i cui ristoranti vantano sette stelle Michelin (il ristorante di punta Gordon Ramsay di Londra da solo ne ha tre da più di 19 anni), su Instagram ha solo annunciato che aprirà un ristorante dedicato agli hamburger a Chicago.

Chissà se proporrà anche qui il suo hamburger con venti ingredienti? I fan non avevano gradito troppo quella ricetta: un po’ difficile mangiare quello che più che un hamburger sembra una torre di pane e carne.

Questo il post su Instagram dove Gordon Ramsay ha dato l’annuncio dell’imminente apertura:

