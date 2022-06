Gordon Ramsay si dà alla cucina vegana e trasforma una melanzana in bistecca

Gordon Ramsay sta diventando vegano? No, ma il suo ultimo video su YouTube dimostra che perlomeno non è più allergico.

di Luca Venturino 22 Giugno 2022

Gordon Ramsay sta diventano vegano? Sì – ma solo per un singolo pranzo. Nel più recente video caricato sul suo canale YouTube, infatti, lo chef scozzese ha condiviso una ricetta per “trasformare” una melanzana in una deliziosa bistecca vegana: Ramsay mostra come preparare la spezie, cuocere una melanzana su di un fornello a gas, preparare una riduzione di vino rosso e burro (vegano, si capisce) e impiattare il tutto con un purè di patate e verdure, funghi e una salsa al video rosso. Buon appetito!

I fan più accaniti di Gordon Ramsay ricorderanno le sue numerose battute sui vegani – tanto che una volta aveva dichiarato di esserne allergico -, ma ora l’inflessibile star di Cucine da Incubo sembra aver abbracciato il veganismo: basti pensare a quando, nella scorsa primavera, decise di accogliere a Hell’s Kitchen Josie Clemens, la prima concorrente vegana nei diciassette anni di storia dello show. Stando a quanto rivelato dalla stessa Clemens, i due entrarono in contatto quando la chef twittò “Quando diventerai vegano, amico?” taggando lo stesso Ramsay. Sono innumerevoli anche i piatti vegani introdotti dallo chef nei suoi oltre 35 ristoranti: nel 2019, ad esempio, decise di lanciare un menu vegano nel suo locale londinese, il Bread Street Kitchen, in occasione del Veganuary; mentre l’anno scorso si assicurò che il suo nuovo ristorante a Chicago servisse anche hamburger vegani. Quindi, provocazioni e battute a parte, Gordon Ramsay sta diventando vegano? Probabilmente no – ma perlomeno non è più allergico.