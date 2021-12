Gordon Ramsay costretto a “rallentare”: lo chef è vittima dell’artrite

di Manuela 20 Dicembre 2021

Gordon Ramsay deve “rallentare” un po’: è questo il parere dei medici che lo stanno seguendo per una brutta forma di artrite. Lo chef scozzese deve riposarsi: se continuerà con questi ritmi, il suo ginocchio potrebbe risentirne.

Gordon Ramsay, che ha appena spostato il suo quartier generale in Texas, ha un’agenza molto fitta: fra i suoi ristoranti da seguire, i suoi programmi televisivi, quelli altrui a cui partecipare, la cucina e i viaggi, ecco che trova sempre il tempo per allenarsi in modo da mantenere la forma fisica.

Tuttavia di recente lo chef 55enne è caduto mentre correva al Richmond Park, a Londra. Da quell’infortunio è partita una serie di visite che hanno portato alla diagnosi di artrite al ginocchio.

Sin da giovane Ramsay è sempre stato un appassionato calciatore, solo che all’età di 16 anni ha dovuto smettere di giocare a causa di un infortunio proprio al ginocchio. Da lì è nata la sua decisione di lavorare in cucina, ma quel ginocchio è sempre stato una mina vagante.

Adesso, dopo la nuova caduta, i medici hanno potuto accertare che l’usura della sua cartilagine articolare è andata avanti. Lo chef è stato due settimane con le stampelle a causa di un intervento al menisco dopo la caduta a Richmond Park. Quando i medici lo hanno visitato, ecco che dalle Rx è emerso il fatto che lo chef soffriva di artrite.

Ramsay ha spiegato che prima di quel momento nessuno gli aveva mai detto che aveva un problema di artrite. Ma il medico è stato chiaro: doveva iniziare a rallentare. Il che non è piaciuto molto al sempre attivo Ramsay. Secondo il Cornwall Live, lo stato di salute del ginocchio dello chef potrebbe essere stato peggiorato dai suoi allenamenti quotidiani di anche due ore.

Al momento lo chef ha dichiarato di avere un po’ paura di fermarsi, anche perché per lui l’attività fisica è una valvola di sfogo, ma sa che dovrà farlo. Inoltre non sarebbe male per lui rallentare: il padre è morto di infarto a soli 53 anni e lo stesso Ramsay si rende conto che potrebbe seguire le sue orme se non sta attento.