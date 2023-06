Gordon Ramsay, criticato da un fan per il suo panino con bistecca, risponde in modo esilarante

di Manuela Chimera 30 Giugno 2023

Gordon Ramsay ha dato una risposta a dir poco lapidaria asfaltando così un fan che aveva criticato una delle sue ultime ricette pubblicate su TikTok. Più precisamente ci riferiamo alla ricetta del panino con la carne. Ebbene, al termine della ricetta un utente ha commentato con una sfilza di critiche. Visto il carattere incendiario dello chef, ci si sarebbe legittimamente aspettati una lunga replica al vetriolo, magari infarcita di insulti qua e là.

E invece no: la risposta secca e lapidaria di Ramsay è stata a dir poco esilarante ed esemplare.

Gordon Ramsay e le critiche al suo panino con bistecca

Nel video in questione vediamo Ramsay iniziare il piatto colpendo una bistecca con un mattarello di legno, tanto per fare un po’ di scena. Successivamente lo chef (che ricordiamo avere ricevuto ben 17 stelle Michelin nel corso della sua lunga carriera), prende una padella, la olia e tosta leggermente due fette di pane con aglio e rosmarino.

A questo punto, quando il pande è diventato dorato e croccante, ecco che Ramsay mette in padella la carne, facendola scottare. Nel frattempo trita una cipolla bianca e aggiunge in padelle quattro fette di cipolla e delle noci di burro.

La bistecca viene girata e al mix viene aggiunta un po’ di salsa glassata. Tolta la bistecca, Ramsay caramella le cipolle e poi in una ciotola versa la maionese e un po’ di salse. Infine assembla il tutto e presenta il suo panino. La didascalia del video recita “Niente panini idioti con questa ricetta! Il mio delizioso panino con bistecca è perfetto per l’estate!”.

Il video, da quando è stato pubblicato, ha superato i 58,7 milioni di visualizzazione e ha ottenuto più di 46,3mila commenti. Molti si sono complimentati, altri hanno dichiarato che avrebbero replicato il piatto e qualcuno ha chiesti chiarimenti. E poi c’è lui, l’utente che ha deciso di scrivere a Gordon Ramsay elencano una carrellata di critiche e malefatte.

L’utente in questione non ha gradito una singola cosa della ricetta, specificando a Ramsay tutto quello che non andava bene nel suo piatto:

Troppo burro

Padella sbagliata

La bistecca non era stata cucinata abbastanza

Scarsa selezione dei condimenti

La bistecca non andava battuta in quel modo

Ok, va bene tutto, ognuno è libero di esprimere il proprio pensiero, ma forse prima di spiegare a uno chef stellato come si cucina, bisognerebbe pensarci due volte. Intendiamoci: non che gli chef non possano sbagliare, sono esseri umani come noi, ma in generale non è carino andare a spiegare a qualcuno come debba fare il proprio lavoro quando magari la critica proviene da qualcuno che quel lavoro non lo fa nemmeno.

A questo punto tutti si aspettavano una risposta a dir poco rovente da parte di Ramsay, il suo carattere lo conosciamo tutti. E invece no, con l’età Ramsay a quanto pare sta maturando perché ha deciso di essere molto più lapidario nella sua risposta. Lasciandosi alle spalle le repliche troppo verbose e prolisse, si è limitato a rispondere all’utente con un “Ok Gordon Ramsay”. Direi molto più efficace che mille parole.

Ecco il video di TikTok della ricetta in questione, con annessi commenti: