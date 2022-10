Gordon Ramsay disperato: nel suo ristorante qualcuno prepara la pizza con l’ananas

Gordon Ramsay virale in un video su TikTok: si indigna per la pizza con l'ananas, ma poi scopre che è stata preparata nel suo ristorante.

di Manuela 6 Ottobre 2022

Gordon Ramsay si diverte a fare buffi video su Tiktok. Lasciando stare per una volta gli agnellini, in questo caso lo chef inorridisce mentre qualcuno prepara una pizza con l’ananas. Salvo poi disperarsi quando scopre che quella pizza è stata realizzata in uno dei suoi ristoranti.

Pur sperimentando, come tutti i grandi chef, Gordon Ramsay ha delle idee abbastanza precise su ciò che si possa fare e su ciò che non si possa fare assolutamente in cucina. Su TikTok, infatti, è solito pubblicare video dove mostra le sue reazioni (sempre con lo spirito pacato che lo contraddistingue) ad alcuni improbabili piatti che trova in rete.

In uno degli ultimi video, Ramsay assiste alla preparazione di una pizza da parte di un altro chef. Inizialmente Ramsay sembra assai soddisfatto del procedimento. Questo almeno fino a quando non viene aggiunto l’ananas come ingrediente. A quel punto inizia a ululare: “No, non l’ananas!”.

Ma poi arriva l’epifania quando esclama “Aspetta un attimo, conosco quel forno. No! Quello è il mio ristorante”. E già: qualcuno ha osato preparare una pizza con l’ananas nel suo ristorante.

Ovviamente gli utenti hanno poi commentato il video ipotizzando che qualcuno verrà presto licenziato nel suo ristorante. Altri, invece, hanno dichiarato tutta la loro comprensione e sostegno. Anzi: qualcuno ha anche detto che tutta Napoli raccoglierà i forconi e marcerà contro quel ristorante. C’è poi anche chi ha ammesso che la pizza hawaiana con l’ananas e il prosciutto è la sua preferita.

Ecco il video di TikTok in questione: