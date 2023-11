Gordon Ramsay distrugge la lattuga grigliata di un concorrente, ma poi la ripropone in un suo menu

Gordon Ramsay, non si fa così: non puoi demolire culinariamente la lattuga grigliata di un concorrente e poi subito dopo riproporla in un tuo menu!

Tsk, tsk, non si fa così Gordon Ramsay. Soprattutto quando ci sono internet e il web che non dimenticano niente. E anche utenti puntigliosi e rancorosi che nella loro vita non hanno di meglio da fare che sottolineare episodi di scarsa coerenza come questi. In soldoni: durante una vecchia puntata di Kitchen Nightmares (Cucine da incubo qui da noi), ecco che Gordon Ramsay aveva aspramente criticato e demolito, culinariamente parlando, l’insalata grigliata di uno chef. Solo che poi lo stesso Ramsay ha inserito proprio un’insalata grigliata nel suo menu.

Il bipolarismo di Gordon Ramsay nei confronti dell’insalata grigliata

Una settimana fa il TikToker Nick Doty aveva pubblicato un video nel quale affermava di volersi togliere un sassolino dalla scarpa. Il tutto riguardava uno specifico episodio di Kitchen Nightmares, programma dove Ramsay visitava ristoranti vari ed eventuali, scovandone le difficoltà e le debolezze, per poi aiutarli a rilanciarli (qui da noi il format è arrivato con il titolo di Cucine da incubo ed è caratterizzato non dalle sfuriate di Gordon Ramsay, bensì dalle pacche sulle spalle di Antonino Cannavacciuolo).

Comunque sia, in una puntata andata in onda nel mese di febbraio 2012, puntata dal titolo Park’s Edge, ecco che Ramsay si trovava a dire la sua nell’omonimo ristorante di Inman Park, in Georgia. Qui Ramsay si era trovato di fronte a una Caesar Salad con insalata grigliata, cosa che lo aveva lasciato di stucco, tanto da chiedere al cameriere se non ci fosse stato un errore di stampa.

Il cameriere aveva ovviamente spiegato che non c’era nessunissimo errore, che era una scelta del ristorante quella di far grigliare la lattuga. Ramsay aveva così dichiarato di non aver mai sentito parlare prima di una cosa del genere e aveva ordinato la Caesar Salad incriminata.

Solo che quando il piatto è arrivato, Ramsay ha teatralmente dichiarato di esserne rimasto scioccato. Tanto da picchiettare il bicchiere per attirare l’attenzione degli altri commensali e chiedere per alzata di mano, ridendo, se qualcun altro avesse mai assaggiato prima una cosa del genere. Aveva poi proceduto nel suo solito modo “pacato” a demolire fisicamente e verbalmente il piatto, sostenendo che fosse “orribile”.

Così orribile che poi lo ha riproposto lui stesso in un suo menu. Cosa che non è sfuggita però al TikToker in questione, il quale nel suo video ha sarcasticamente riferito che “grigliare la lattuga è un gesto così tanto ripugnante che nessun chef oserebbe mai metterlo nel menu del suo ristorante”. Vero?

Peccato solo che poi lo stesso Ramsay, anni dopo, abbia cambiato idea e abbia deciso di mettere nel suo menu un piatto simile. Era il 2017 e Ramsay era diventato lo chef ufficiale del Daytona Day durante la 59esima gara Nascar Daytona 500. Il menu dell’evento era stato creato proprio da Ramsay e una voce recitava “insalata romana grigliata”, con tanto di istruzioni per la ricetta, cioè “spennellare la lattuga romana con dell’olio di oliva, posizionarla sulla griglia con il lato tagliato rivolto verso il basso per circa 2 minuti, su ciascun lato”.

Ok: perché Ramsay può grigliare la lattuga romana e quell’altro ristorante no? Qui c’è della discriminazione per quanto riguarda la grigliatura. Motivo per cui Doty ha invitato Ramsay a scusarsi con lo chef che aveva ridicolizzato per la sua ricetta della lattuga grigliata. In molti in effetti hanno criticato Ramsay, definendolo un “ipocrita”, ma si attende ancora la risposta dello chef.

Che di sicuro tirerà fuori un’arzigogolata spiegazione sul perché come griglia lui la lattuga, nessuno al mondo lo fa.

Qui trovate il video in questione: