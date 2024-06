Gordon Ramsay e Joe Bastianich provano a rivoluzionare Masterchef con un nuovo show

Il re della cucina televisiva, capostipite assoluto di una generazione di chef superstar, Gordon Ramsay, torna in tv (accanto a Aaron Sanchez e Joe Bastianich) con l’ennesimo nuovo show, con il quale, questa volta, rivoluziona il format di Masterchef. La verità, però, è che pare che ultimamente, al netto dei programmi di successo ormai consolidati, gli show di cucina che variano sui soliti temi sembrano avere un po’ stufato il pubblico, che non sempre premia gli sforzi.

Eppure alla fine né gli chef superstar né le emittenti televisive sembrano voler rinunciare al filone della cucina sullo schermo, e continuano a proporre programmi che funzionano solo di tanto in tanto, seppure è vero che quando funzionano la loro fortuna dura anni.

Cos’è “MasterChef: Generations”, il nuovo show di Gordon Ramsay

L’ultima trovata di Gordon Ramsay si chiama “MasterChef: Generations”, e arriva a riempire un palinsesto che vede già Gordon Ramsay impegnato, da appena una settimana, con il suo programma su FOX “Gordon Ramsay’s Food Stars”.

Gordon punta dunque all’onnipresenza, neanche si credesse un Bruno Vespa dei tempi d’oro, e propone una sfida tra cuochi amatoriali (Esattamente come in Masterchef) con l’aggiunta della divisione in quattro diverse fasce d’età:Baby Boomers (nati nel 1946-64) , Generazione X (1965-80) , Millennial (1981-96) e Generazione Z (1997-2010). Insomma, non solo una sfida culinaria, ma anche generazionale, perché in fondo ogni epoca cucina in modo diverso.

Le preferenze di Gordon Ramsay

Gordon Ramsay non dà spoiler sul nuovo programma, ma pare avere una preferenza decisa nei confronti di una generazione. “I baby boomer, per me, erano semplicemente incredibili perché la loro etica del lavoro non era seconda a nessuno”, dice. Il programma inizierà stasera su Fox (seguito tra l’altro da un nuovo episodio di “Gordon Ramsay’s Food Stars”, giusto per sottolineare la colonizzazione di Ramnsay sul canale). E chissà se un giorno arriverà anche in Italia dove – bisogna dirlo – non è che gli spin off di Masterchef (vedi alla voce Masterchef Junior) abbiano avuto moltissimo successo in passato.