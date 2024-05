Joe Bastianich: all’Isola dei Famosi lo accusano di “puzzare di capitalismo”

Pare che l’avventura all’Isola dei Famosi non stia portando troppo bene alle ex stelle – l’uno giudice, naturalmente; e l’altro concorrente e anche vincitore – della MasterClass: da una parte abbiamo Edoardo Franco, premiato con l’alloro a MasterChef 12, che si è ritrovato in isolamento (il gioco di parole, lo promettiamo, non è voluto) forzato dopo avere contratto il Covid; e dall’altra c’è Joe Bastianich, membro del primo, storico e impietoso tridente dei giudici, più di recente rimasto coinvolto in una serie di stoccate e litigi con gli altri concorrenti.

La questione è piuttosto semplice. Nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2024, andata in onda nella serata di lunedì 6 maggio, Joe Bastianich ha preso la parola per formulare una piccola ma sonora protesta. Vladimir Luxuria, conduttrice del reality, aveva da poco mostrato un breve video che mostrava il modo in cui l’esperienza da naufrago l’avesse portato a fare i conti con se stesso e, eventualmente, a imparare a esternare le proprie emozioni. Non tutti, però, sono rimasti toccati dalla maturazione di Joe: Daniele Radini Tedeschi, ritiratosi dal programma nei giorni scorsi, ha accusato Bastianich di “puzzare di capitalismo”.

Botta e risposta per Joe Bastianich: dalla “puzza di capitalismo” alla “cosa stupida”

L’intervento di Radini Tedeschi, dicevamo, ha smontato ogni pretesa di solennità emotiva contrapponendola a una lettura dura e, concedetecelo, anche un poco cinica: “Questa tua confessione purtroppo a me non la dà a bere”, ha spiegato. “Io sento sempre puzza di capitalismo in quello che dici, noi siamo antropologicamente incompatibili. Siamo due persone lontanissime, abbiamo due visioni della vita diverse, tu ragioni con la qualità-prezzo, con il profitto, con la plutocrazia. La tua è una ricerca assoluta del profitto. Quando peschi dei pesci per te è una sofferenza non poterli vendere a 80 dollari nei tuoi ristoranti”.

La risposta di Joe Bastianich, come potrete immaginare, non si è certamente fatta attendere: secondo l’ex giudice di casa MasterChef è bene che “le persone un po’ ignoranti così” siano lasciate a parlare. “Non mi conosce come persona”, ha spiegato. Di nuovo, Radini Tedeschi ha risposto per le rime: “Ignorante sarai tu!”.

Eventualmente Bastianich ha deciso di rivolgersi direttamente all’arbitro, per così dire: “Ho una domanda per voi in regia” ha aggiunto, rivolgendosi a Vladimir Luxuria. “Perché abbiamo trasformato un momento così vero, autentico, intelligente, comunicativo con il pubblico, in una cosa così brutta, minimale e francamente stupida?”. La risposta della conduttrice è stata anche e soprattutto veicolata a calmare gli animi: “Semplicemente perché bisogna essere pronti, quando si fa il naufrago all‘Isola dei famosi, a sentire delle cose che piacciono e delle cose che non piacciono”.