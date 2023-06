Gordon Ramsay e Nick DiGiovanni realizzano un filetto alla Wellington da Guinness World Record

di Manuela Chimera 12 Giugno 2023

Poteva forse mancare a Gordon Ramsay un Guinness World Record basato sul filetto alla Wellington, uno dei suoi cavalli di battaglia? Assolutamente no. Ecco dunque che lo chef, di ritorno a Hell’s Kitchen (dove di sicuro il filetto alla Wellington non mancherà), insieme a Nick DiGiovanni ha creato un filetto alla Wellington da Guinness World Record, il più grande di sempre. Pensate che pesa ben 25,76 kg!

Gordon Ramsay e il filetto alla Wellington da record

A dire il vero, a preparare fisicamente il filetto alla Wellington ci hanno pensato lo chef Nick DiGiovanni insieme al suo staff. In tutto ciò Gordon Ramsay ha fornito consigli su come preparare il piatto, visto che DiGiovanni si è basato proprio sulla ricetta di Ramsay. Poi la preparazione vera e propria, come si vede anche nel video, è stata fatta con le mani di DiGiovanni e del suo staff, con Ramsay che si è presentato alla fine per assaggiare il piatto e condividere con DiGiovanni la premiazione.

Nick DiGiovanni è uno chef americano il cui canale su YouTube ha da poco raggiunto i 10 milioni di follower. Ha deciso di cimentarsi nella preparazione da record insieme al suo staff a Boston, nel Massachusetts. Come prima cosa ha chiesto consiglio a Gordon Ramsay, visto che la ricetta di base era dello chef inglese.

Gordon ha spiegato che la prima cosa da fare è scottare correttamente la carne: se non c’è colore, non c’è sapore. Poi ha anche fornito suggerimenti su come preparare le altre parti di cui si compone il filetto, fra cui anche la pasta sfoglia.

A questo punto, forte dei consigli del collega, ecco che DiGiovanni si è cimentato nella preparazione del filetto. La carne è stata unita usando colla ci carne e poi cotta sottovuoto. Successivamente è stata avvolta da tutti gli altri ingredienti e poi posta in un enorme forno. Terminata la cottura, DiGiovanni ha presentato il piatto a Ramsay, il quale ha realizzato la salsa di accompagnamento.

Dopo aver assaggiato il filetto Ramsay ha stabilito che era “Delizioso” (e meno male: quando preparano questi piatti da record non sai mai se il sapore sarà quello voluto). Alla fine della degustazione, il giudice Andrew Glass del Guinness World Record ha stabilito che con il suo peso di 25,76 kg, il filetto aveva battuto il minimo richiesto, consegnando l’attestato a Nick DiGiovanni.

Ma Nick DiGiovanni non è certo un nome nuovo nell’elenco dei Guinness World Record. Nel corso degli anni ha ottenuto svariati record, come quello della più grande torta pop, il più grande rotolo di sushi, la più grande donazione di tacchino in 24 ore e la sfilettatura più veloce di sempre di un pesce da 10 libbre, battendo fra l’altro in quest’ultima categoria proprio Gordon Ramsay.

Ecco qui il video di YouTube dove potete vedere la preparazione del filetto alla Wellington da record di Gordon Ramsay e Nick DiGiovanni: