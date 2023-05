Nigeria, chef cucina per 90 ore di fila per vincere il Guinness World Record

di Luca Venturino 16 Maggio 2023

La sola idea di mettervi ai fornelli per preparare il pranzo di Natale vi lascia fiacchi e boccheggianti? Non c’è nulla di cui vergognarsi, suvvia – cucinare è un mestiere duro, sia dal punto di vista fisico (stare in piedi, maneggiare materiali sovente molto caldi con il rischio di scottarsi, tagliare, affettare, pulire…) che mentale (chiunque abbia mai messo il naso nella cucina di un ristorante conosce la frenesia che impregna l’aria). Pare tuttavia che Hilda Baci, chef proveniente dalla Nigeria, la pensi diversamente: altro che cenoni con il parentame – Hilda è rimasta ai fornelli a cucinare per più di 90 ore di seguito nel tentativo di entrare nel Guinness World Record.

Novanta ore di cucina: la storia di Hilda Baci e il sogno del Guinness World Record

Una durissima prova di forza e resistenza, certamente, ma vediamo il bicchiere mezzo pieno – di certo non le è mancato da mangiare. Stando a quanto riportato la nostra protagonista aveva inizialmente intenzione di cucinare per 96 ore di seguito – il record attuale, tanto per intenderci, è di 87 ore e 45 minuti; stabilito nel 2019 dalla chef indiana Lata Tondon -, ma le autorità politiche nigeriane, le celebrità locali e la folla di Lagos l’hanno incitata a continuare fino a raggiungere l’incredibile traguardo delle 100 ore.

LEGGI ANCHE Pizza da Guinness World Record: la più grande del mondo è stata realizzata da Pizza Hut

È fatta, quindi? Non proprio: Hilda Baci dovrà aspettare ancora qualche giorno prima che la sua impresa venga di fatto ufficializzata – giorni che, con ogni probabilità, passerà dormendo. Poiché non c’era alcun giudice del Guinness World Record presente sul posto, l’organizzazione dovrà visualizzare le immagini registrate dalle telecamere appositamente montate per riprendere il tutto e poi comunicare il proprio verdetto.

Immaginiamo che nel frattempo una domanda – ma forse anche più di una – vi sia sorta spontanea: cos’ha cucinato la nostra protagonista per più di 90 ore? Vogliamo dire, a volte capita di andare in crisi perché non si sa che cucinare per cena, e Baci è rimasta ai fornelli per quattro giorni di seguito. La risposta è principalmente piatti tipici della cucina nigeriana, con innumerevoli tipi di riso e pasta in modo tale da potere variare le proprie ricette (ed evitare di addormentarsi in piedi, immaginiamo).

Il cibo è poi naturalmente stato distribuito agli ospiti presenti. Baci ha potuto prendersi una pausa di cinque minuti ogni ora, che ha sfruttato per farsi applicare impacchi freddi sulla testa e sui piedi in modo tale da allontanare il dolore e la stanchezza. Non mancava, naturalmente, il personale medico incaricato di vegliare sulla salute della chef. A questo punto, come accennato, non resta che aspettare – e fino ad allora, siamo certi, Baci si accontenterà di mangiare ordinando dal delivery.