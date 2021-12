Gordon Ramsay: Ed Sheeran canta al compleanno della figlia in cambio di una lezione di cucina

Gordon Ramsay ha dato una lezione di cucina a Ed Sheeran in cambio dell'esibizione del cantante al compleanno della figlia Tilly.

di Manuela 3 Dicembre 2021

Principio dello scambio equivalente: Gordon Ramsay ha chiesto ad Ed Sheeran di cantare al compleanno della figlia Tilly. Il cantante ha accettato, ma a una condizione: niente soldi per l’esibizione, ma in cambio ha voluto una lezione di cucina dallo chef.

Un giorno Gordon Ramsay ha contatto Ed Sheeran per chiedergli se poteva esibirsi alla festa di compleanno della figlia Tilly (la quale, ricordiamo, non è ammessa nei ristoranti stellati del padre).

A Ed Sheeran non dispiace certo fare favori agli amici, ma quando Ramsay gli ha chiesto quale sarebbe stato il suo compenso, ecco che a sorpresa il cantante non ha voluto saperne di soldi. Si sarebbe esibito, ma chiedendo uno scambio: lui avrebbe cantato e Gordon Ramsay gli avrebbe tenuto una lezione di cucina.

Ed Sheeran ha poi spiegato il perché della sua decisione: non gli piace quando la gente gli chiede di cantare in occasioni del genere in cambio di soldi. Così Ed Sheeran si è esibito alla festa del 19esimo compleanno di Tilly Ramsay nel novembre 2019.

Qualcuno ha criticato la scelta di Sheeran di cantare gratuitamente (all’epoca ingaggiare Sheeran per cantare cinque canzoni sarebbe dovuto costare a Ramsay fra i 94mila e i 940mila dollari), ma lui non la vede così: per il cantante si è trattato di una transazione equa. Anzi: ha parlato di uno scambio di abilità.

E così è stato. Gordon Ramsay ha mantenuto fede allo scambio equivalente ed è andato a casa di Sheeran per insegnare a lui e alla moglie un paio dei suoi piatti più famosi.

Il cantante ha spiegato che Ramsay gli ha insegnato a cucinare il manzo alla Wellington e la Tarte Tatin di mele, una torta di mele elegante e molto bella. D’altra parte non è certo la prima volta che lo chef insegna agli altri come cucinare.

Proprio di recente ha annunciato l’apertura della sua scuola di cucina, la Gordon Ramsay Academy, nel Surrey, nel Regno Unito.