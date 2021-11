Gordon Ramsay: la figlia Tilly “non è ammessa” nei ristoranti del padre

A quanto pare Tilly, figlia di Gordon Ramsay e chef lei stessa, non è ammessa nei ristoranti stellati del padre.

di Manuela 18 Novembre 2021

Per qualche bizzarro motivo Tilly Ramsay, la figlia di Gordon Ramsay, pur essendo lei stessa uno chef, non è ammessa nei ristoranti stellati del padre. Matilda Ramsay attualmente sta partecipando al programma televisiva della BBC “Strictly Come Dancing” (Ballando con le Stelle), dove è al centro di una teoria complottista da parte dei telespettatori.

Pur essendo apparsa diverse volte a MasterChef e pur partecipando attualmente come concorrente a Celebrity MasterChef Australia, ecco che proprio durante l’ultimo episodio di questo programma ha dichiarato che non può accedere ai ristoranti stellati del padre.

Insieme agli altri concorrenti stava discutendo dell’imminente sfida che consiste nell’emulare i piatti presenti su un menu degustazione da cinque portate ed ecco che è saltata fuori questa curiosità.

Ovviamente gli altri concorrenti sono rimasti sorpresi da questa affermazione. Sulle prime hanno pensato che stesse scherzando, ma poi Tilly ha specificato che non era uno scherzo e che era entrata in uno dei ristoranti del padre solo una volta.

Tilly non avrà trascorso molto tempo col padre nei suoi ristoranti, ma al di fuori di essi le cose sono diversi. Per esempio se andate su Instagram e TikTok troverete tantissimi balli e video comici con la coppia padre-figlia.

Ovviamente Insider ha provato a chiedere qualche delucidazione in più su questa vicenda, ma sia Tilly che Gordon Ramsay per ora tacciono.