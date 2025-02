Gordon Ramsay ha rilevato il ristorante di fine dining più storico del Regno Unito: ecco cosa ci farà

Gordon Ramsay si riprende uno dei ristoranti in cui è nata la sua carriera: il Le Gavroche.

Era il gennaio 2024 quando, dopo l’annuncio e la celebrazione durata un anno, il leggendario ristorante londinese Le Gavroche salutò la gastronomia mondiale col suo ultimo servizio. E leggendario, si badi bene, non è certo un termine usato a sproposito: l’insegna dei fratelli Michel e Albert Roux, aprì nel 1967 e nel 1981 divenne il primo tre stelle Michelin del Regno Unito. Nelle sue cucine si sono formati personaggi che hanno rivoluzionato la scena culinaria britannica come Marco Pierre White, Gordon Ramsay e Pierre Koffmann, ma anche un fuoriclasse nostrano come Davide Oldani. A distanza di un anno dalla chiusura Le Gavroche potrebbe tornare, proprio grazie allo chef di Hell’s Kitchen.

Il nuovo Le Gavroche

È di questi giorni la notizia secondo cui Union Street Café Limited, società dell’impero ristorativo di Ramsay, abbia ottenuto le licenze per operare nel locale di 43 Upper Brook Street, e la cosa ha ovviamente suscitato una certa euforia e curiosità.

Il The Standard ha interpellato direttamente Ramsay, che ha confermato: “ho tanti incredibili ricordi degli inizi della mia carriera al Le Gavroche. Quando ho sentito che la proprietà si era resa disponibile ho sentito che era il momento giusto per supportare Matt e chiudere il cerchio con un ristorante che ho amato tantissimo”.

Il Matt a cui fa riferimento è Matt Abé, chef dell’insegna ammiraglia del gruppo, il tristellato Restaurant Gordon Ramsay a Chelsea, per cui sembra finalmente arrivata l’ora di un’avventura solista: “è stato incredibile osservare Matt crescere per tutti i 18 anni in cui abbiamo lavorato insieme. È un grande talento e ora è assolutamente il momento giorno perché la sua carriera faccia un passo avanti”.

Il rinnovato Le Gavroche, sempre che il nome venga mantenuto, riaprirà quindi quest’anno, e con Abé in cucina è evidente che le ambizioni siano quelle di riportare i tre macaron. Un’operazione che porta a 94 i ristoranti che fanno parte del Gruppo Gordon Ramsay Restaurants, gestito per metà dal cuoco scozzese e per l’altra dal fondo di investimenti Lion Capital.