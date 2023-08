Chef Michel Roux Jr chiude il ristorante bistellato Le Gavroche di Londra

di Manuela Chimera 22 Agosto 2023

Una notizia di quelle che non ti aspetti. Chef Michel Roux Jr ha annunciato che chiuderà definitivamente il suo ristorante bistellato Le Gavroche di Londra. Il locale tirerà giù la serranda per sempre a gennaio prossimo. Secondo quanto riferito dallo stesso chef, la decisione è stata presa per un motivo ben preciso: migliorare l’equilibrio fra vita privata e lavorativa, dedicando più tempo alla famiglia.

Perché lo chef Michel Roux Jr chiude il Le Gravroche?

Il ristorante Le Gavroche era stato aperto 56 anni da Albert Roux (morto a gennaio 2021), il padre di Michel Roux Jr e dallo zio che portava il suo stesso nome, Michel Roux (morto anche lui, ma nel marzo 2020).

Michel Roux Jr ha spiegato che sa benissimo che questa notizia sarà uno shock per molte persone, ma non è stata affatto presa alla leggera. Lo chef, apparso in diversi programmi televisivi come Michel Roux’s French Country Cooking e Hell’s Kitchen di Gordon Ramsay, ha spiegato che è arrivato al punto in cui ha bisogno di trovare il tempo per avere un miglior equilibrio fra lavoro e vita privata.

Le Gavroche significa tantissimo, non solo per lui e per la famiglia Roux, ma anche per tutto il team del ristorante e per gli ospiti, definiti come la loro “famiglia” dopo così tanti anni.

L’idea di fermare la sua attività gli è venuta in corrispondenza della fine dell’attuale contratto di locazione del ristorante di Mayfair. Visto che il contratto di affitto stava per scadere, ecco che ha deciso di valutare l’opportunità e riconsiderare il suo futuro. Inoltre sentiva che per lui era giunto il momento giusto “per voltare pagina e andare avanti”.

Michel Roux Jr gestisce il ristorante due stelle Michelin dal 1991. Nonostante la chiusura, però, ha rassicurato tutti: chiuderanno alla grande, tanto che il locale è al completo ogni settimana. Anzi: non vede l’ora di dare il benvenuto a quante più persone possibile nel corso dei prossimi mesi, in quanto ha intenzione di “uscire col botto“.

Tuttavia, nonostante la formula del ristorante chiuderà definitivamente, ecco che non tutte le speranze sono perdute. Infatti il locale cambierà veste e proporrà in futuro eventi pop-up. Non è ancora dato sapere, però, se in questi eventi popùup si troveranno i piatti classici del menu degustazione o del menu alla carta del Le Gavroche, fra cui il Soufflé Suissesse.

Una storia lunga quella del Le Gavroche (il nome deriva da un personaggio del romanzo I Miserabili di Victor Hugo): aperto a Sloane Square nel 1968, era stato il primo ristorante del Regno Unito a ottenere una stella Michelin. Inoltre è stato anche il primo a vincerne una seconda.

Le stelle non sono andate perse neanche quando nel 1982 si è trasferito a Londra in Upper Brook Street a Mayfair. Qui era anche diventato il primo ristorante della Gran Bretagna a ottenere la terza stella Michelin, che aveva mantenuto fino al 1993.

Michel Roux Jr ha poi concluso sostenendo che Le Gavroche aveva cambiato il volto della scena dei ristoranti del Regno Unito e di Londra e che la sua eredità non aveva equali.