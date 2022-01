Gordon Ramsay: il suo film Disney preferito è Ratatouille (prevedibilmente)

di Manuela 5 Gennaio 2022

Era abbastanza prevedibile, ma il film Disney preferito da Gordon Ramsay è niente meno che… Ratatouille. Così come raccontato in precedenza a The Recipe, lo chef temutissimo a Hell’s Kitchen (che da poco è stato costretto a rallentare i suoi ritmi a causa dell’artrite) ama particolarmente il film con il topo cuoco.

Ovviamente il motivo non è certo la presenza di un topo in cucina, fatto che dovrebbe far storcere il naso a tutti i cuochi. Molto probabilmente i motivi per cui Gordon Ramsay adora questo film della Disney-Pixar è che mostra un tipo di cucina realistico e, soprattutto, cosa vuol dire provare amore per la cucina.

In effetti Ratatouille non racconta solo la storia di uno chef-topo, ma parla di come trovare la propria passione e del potere che un pasto delizioso può donare. Visto in quest’ottica si può ben capire perché Ramsay ami questo film, anche se è difficile conciliare l’immagine mentale del Ramsay impegnato a far volare piatti a Hell’s Kitchen con il Ramsay che sorride guardando le peripezie dello chef topo.

In realtà in molti film Disney troviamo spunti culinari più o meno marcati: Cenerentola prepara colazioni per tutti, Biancaneve si dà alle mele, la Bella Addormentata è alle prese con un’improbabile torta di compleanno, nella Sirenetta troviamo Sebastian impegnato a sfuggire a uno chef francese che ama il pesce, Belle si dà alle cene di gala con oggetti parlanti, Tiana vuole diventare una cuoca e aprire un ristorante tutto suo, persino Lilli e il Vagabondo si concedono una romantica cenetta a suon di spaghetti e polpette!

Quindi, volendo, se parliamo di film Disney, la cucina riesce sempre a far capolino in un modo o nell’altro.

[Crediti Foto | Flickr/Festival Annecy]