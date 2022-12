Gordon Ramsay: il suo nuovo Fish & Chips di New York delude le aspettative

di Manuela Chimera 15 Dicembre 2022

Diciamo che il nuovo locale di Fish & Chip di Gordon Ramsay, quello aperto a New York, ha deluso così tanto le aspettative che il ristorante di Times Square potrebbe candidarsi tranquillamente a partecipare a una delle sue puntate di Cucine da Incubo (Kitchen Nightmares negli Stati Uniti).

Perché il Fish & Chips di Gordon Ramsay non piace?

Quelli di Eater sono andati a mangiare al Fish & Chips di Gordon Ramsay appena aperto a Times Square e sono stati alquanto delusi sia dalla location che dal menu. Cosa che non ci si aspetterebbe dallo chef stellato. Non è certo la prima volta che Gordon Ramsay si cimenta con format un po’ più smart. Ad Atlantic City e Las Vegas, per esempio, ha aperto diversi ristoranti di hamburger, mentre il format del Gordon Ramsya Fish & Chips non va male a Washington DC, Las Vegas e Orlando.

Tuttavia il Fish & Chips di New York rischia di essere un flop colossale. Forse il format non è adatto alla Grande Mela? I newyorkesi si aspettavano qualcosa di più? Eater è andato a mangiare nel locale di Times Square di Gordon Ramsay ed è stato abbastanza impietoso con i giudizi.

A partire già dalla location, tacciata di avere poche decorazioni e abbellimenti. Fra di essi pare che figurino solo i motivi della bandiera del Regno Unito e le parole “pesce” e “fritto” realizzate in caratteri antichi. Un semplice bancone ospita i dipendenti con le divise blu e alle loro spalle campeggiano le friggitrici.

Al di là della location, però, stupisce anche il fatto che il menu non sembri essere stato all’altezza degli standard di Gordon Ramsay. Sapendo bene quando lo chef sbraiti e critichi durante le varie puntate di Hell’s Kitchen e Kitchen Nightmares, ci si stupisce quando si scopre che il suo fish & chips di merluzzo da 17,99 dollari (non proprio bruscolini) è insapore (cioè, il pesce pare che sia buono, ma è del tutto insipido).

Anche le patatine pare che non siano all’altezza della fama dello chep, buone, ma farinose. Leggermente migliore appare il menu con gamberetti e patatine, ma ci si chiede perché la frittura non sia stata fatta con altri sistemi, come la tempura.

La sensazione è che Ramsay abbia voluto ridurre ai minimi termini gli ingredienti, come si evince anche dalla selezione delle salse, praticamente tutte delle varianti di maionese. Pure il sandwich al pollo presenta delle cotolette di petto di pollo inspide, racchiuse in un panino con pomodori, ma niente sottaceti.

Sui dolci il gusto riprende vigore, ma comunque anche il frullato è troppo denso, impossibile berlo tramite la cannuccia. La sensazione è che ci siano Fish & Chips decisamente migliori a New York da provare e che Gordon Ramsay qui si sia applicato il minimo sindacale per arrivare alla sufficienza e nulla più. Chissà se qualcuno candiderà il suo stesso locale a Kitchen Nightmares?