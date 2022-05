Gordon Ramsay si dedica al fish and chips e apre una catena in Times Square

Gordon Ramsay non sta mai fermo: adesso ha deciso di aprire un nuovo ristorante della sua catena di fish and chips a Times Square.

di Manuela 12 Maggio 2022

Gordon Ramsay non è proprio capace di stare con le mani in mano. Ha appena venduto la sua casa in Cornovaglia e già pensa ad aprire un nuovo ristorante per la sua catena di fish and chips a Times Square.

Lo chef, infatti, ha deciso che era ora che la sua rodata catena di fish and chips, chiamata ovviamente Gordon Ramsay Fish & Chips, avesse un locale anche al 1500 di Broadway, vicino alla Seventh Avenue.

Esattamente come negli altri locali di Orlando e Las Vegas, qui troveranno spazio fish and chips, gamberetti, aragoste e pollo. Un’offerta piuttosto variegata per un ristorante di fish and chips, ma ci può stare in quanto in zona la concorrenza è spietata.

Da queste parti, infatti, ci sono diversi altri ristoranti che attirano nel quartiere frotte di turisti, Ramsay non è certo il solo ad aver avuto l’idea di aprire un locale in zona. Per esempio, qui vicino c’è un Planet Hollywood di ben quattro piani, mentre una Brooklyn Chop House (nota steakhouse) si è appena espansa coprendo un’area di 2.300 e più metri quadrati, con tanto di ristorante NFT riservato ai soci (vi si potrà accedere solamente dopo essersi abbonati pagando con criptovaluta Ehereum, al prezzo di partenza di 8mila dollari, passando all’abbonamento gold da 20miladollari con prenotazioni per un massimo di 20 persone al mese e arrivando fino all’abbonamento platino da 100mila dollari che permetterà di effettuare consegne a domicilio).