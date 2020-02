Gordon Ramsay: la sua carbonara utilizzata da Lorenzo Biagiarelli per blastare i follower

Avete presente la carbonara di Gordon Ramsay, molto criticata sui social? Bene, il blogger Lorenzo Biagiarelli l’ha utilizzata per blastare i suoi follower. Il food blogger (noto anche per essere il fidanzato della giornalista e influencer Selvaggia Lucarelli), ha postato il video della carbonara dell’Union Street Cafè, il ristorante di proprietà di Ramsay a Southwark, Londra.

Lo stesso video che, giorni fa, postato dallo chef britannico, aveva scatenato un polverone tra gli utenti italiani talebani della pasta. Così, Lorenzo Biagiarelli s’è lanciato in un simpatico esperimento sociale. Ha preso il video (sì, proprio lo stesso video di Ramsay) e lo ha spacciato sulla sua pagina Facebook come suo, proponendolo come “la carbonara più incredibile del mondo”.

Preventivamente ha bloccato i commenti degli utenti più furbetti, che potevano intuire il trucco (spiega Biagiarelli di aver predisposto un blocco per tutti i commenti che includessero le parole “Gordon” e “Ramsay”, e anche “Ramsey”, perché molti sbagliano a scriverlo), e si è seduto con i pop corn in mano a vedere cosa succedeva. Il risultato? Una maggioranza di commenti positivi, con qualcuno che si è sbilanciato addirittura nel dire che quella, e proprio quella, era un esempio di “VERA carbonara”. Come a dire: stesso oggetto, fonte diversa, risultati diametralmente opposti: è questo – evidentemente – il frutto del pregiudizio.