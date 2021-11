Gordon Ramsay lancia una linea di vini italiani

Gordon Ramsay lancerà una linea di vini italiani: si chiamerà Gordon Ramsay Italian Collection e verrà creata in collaborazione con Benchmark Drinks e l'enologo Alberto Antonini.

di Manuela 3 Novembre 2021

Gordon Ramsay ha deciso di lanciare una sua linea di vini italiani. Si chiamerà Gordon Ramsay Italian Collection, sarà composta da tre vini (un rosso, un bianco e un rosato) e verrà creata in collaborazione con Benchmark Drinks e con l’enologo Alberto Antonini.

Ma attenzione: la linea di vini dello chef stellato sarà disponibile in vendita esclusivamente su Tesco o online sul sito winedelivered.co.uk. In realtà Gordon Ramsay, i cui hamburger sono stati recentemente stroncati online, sta sviluppando da anni questa linea di vini.

A proposito del lancio, lo chef ha spiegato che, dopo aver gestito un ristorante 3 stelle Michelin per più di 20 anni, ha potuto degustare alcuni dei migliori vini del mondo. È sempre stato affascinato dalla vinificazione e l’Italia e i suoi vini hanno un posto speciale nel suo cuore.

Quando ha deciso di lanciare la sua gamma di vini, per lui è stato molto importante stabilire gli stessi standard e la stessa qualità che pretende dai suoi ristoranti. Inoltre per lui è stato un piacere collaborare a questo progetto con Alberto Antonini, dallo chef definito come “uno dei più grandi enologi italiani”. È molto orgoglioso di ciò che hanno creato e spera che gli amanti del cibo e del vino di tutto il Regno Unito finiscano con l’amare questi vini quanto li ama lui.

Ramsay e Antonini hanno deciso di unire i vitigni di due diverse regioni vinicole italiane, la Toscana e l’Abruzzo, per ottenere il sapore e lo stile che volevano. Questi sono i tre vini che sono stati creati:

Gordon Ramsay Elegante Rosato, Italy 2020 : colore rosa tenue con aromi freschi di ciliegia rossa. Questo vino ha un palato floreale fragrante con tannini gentili e un finale elegante. Perfetto l’abbinamento con un pollo alla cacciatora, con delle fettuccine alle verdure appena arrostite o anche per un semplice aperitivo

: colore rosa tenue con aromi freschi di ciliegia rossa. Questo vino ha un palato floreale fragrante con tannini gentili e un finale elegante. Perfetto l’abbinamento con un pollo alla cacciatora, con delle fettuccine alle verdure appena arrostite o anche per un semplice aperitivo Gordon Ramsay Intenso Rosso, Italy 2020 : colore rosso rubino vibrante con aromi di ribes fresco, mora e un tocco di pietra focaia. Questo vino ha profondità e consistenza al palato con tannini accessibili e un finale morbido. Ideale da abbinare con una bistecca toscana alla griglia o con un ricco ragù al pomodoro

: colore rosso rubino vibrante con aromi di ribes fresco, mora e un tocco di pietra focaia. Questo vino ha profondità e consistenza al palato con tannini accessibili e un finale morbido. Ideale da abbinare con una bistecca toscana alla griglia o con un ricco ragù al pomodoro Gordon Ramsay Vibrante Bianco, Italy 2020: colore paglierino tenue con note di fiori bianchi e aromi di mela verde fresca e pesca bianca. Questo vino è vibrante e succoso al palato. Ha un’acidità rinfrescante con un lungo finale minerale. Perfetto da abbinare con un risotto ai frutti di mare o con una fresca insalata caprese

Ciascuna bottiglia costa 10 sterline, pari a circa 12 euro.

[Crediti Foto | WineDelivered]