Gordon Ramsay manda un messaggio di sostegno alla figlia Holly, sobria da un anno

di Manuela 23 Dicembre 2021

Gordon Ramsay ha mandato alla figlia Holly un messaggio di supporto per festeggiare il suo anno di sobrietà. Su Instagram Holly Ramsay ha pubblicato un messaggio nel quale spiegava di essersi presa una pausa dall’alcol perché non migliorava la sua salute mentale.

A seguito di tale messaggio, poi, è arrivato il commento del padre: lo chef si è dichiarato orgoglioso di sua figlia. Sul post di Instagram, Holly Ramsay ha annunciato che il 21 dicembre festeggiava il traguardo dell’anno da sobria.

Ricorda che l’anno scorso in questo periodo era al minimo sindacale ed era spaventata. Da lì la decisione di non bere più alcolici in modo da riprendere il controllo della propria vita. Holly spiega che non è detto che rimanga astemia per sempre, ma di sicuro a breve non ha intenzione di ricominciare a bere alcolici.

Secondo Holly, vivere senza alcol l’ha aiutata a sentirsi più presente sia mentalmente che fisicamente. Nel post Holly ribadiva anche che alcol e antidepressivi non vanno affatto d’accordo e che questa era una cosa che, sfortunatamente, aveva imparato a sue spese.

Al che Gordon Ramsay ha commentato il posto della figlia. Queste le sue parole: “Che ragazza incredibile. Le parole non possono spiegare quanto mi fai sentire orgoglioso. Ti amo così tanto, papà”, il tutto corredato con un’emojy a forma di cuore.

Parole di sostegno sono arrivate anche dalla sorella Tilly, 19 anni, chef a sua volta, scrittrice di libri di cucina e fra i concorrenti favoriti di Strictly (anche se per un motivo molto particolare), il Ballando con le stelle locale: “Sono così orgogliosa di te”, anche qui con emoji a forma di cuore.