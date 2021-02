Gordon Ramsay non apprezza le torte con la sua faccia preparate su TikTok

Il successo di Gordon Ramsay su Tik Tok è cosa ormai nota: lo chef più celebre della televisione internazionale si è ormai messo a blastare la gente come un Enrico Mentana della cucina, e ora se la prende anche con i fan che realizzano delle torte con la sua immagine.

Già, perché dopo aver commentato le videoricette dei TikToker più imbranati, e aver provocato una vegetariana addentando un hamburger, ora Ramsay si dedica a chi gli ha riservato un “dolce” omaggio.

“Ho sempre amato e idolatrato Gordon Ramsay” , ha spiegato Amanda Cooper, TikToker studentessa del college, così ha realizzato una torta con la faccia del suo chef del cuore, pensando che fosse “un’idea divertente”.

Il risultato, in effetti, era così così, ma – dice Amanda – “non avevo mai realizzato una torta con un ritratto umano”. E in effetti il video ha attirato l’attenzione dello chef Gordon Ramsay, dopo aver ricevuto più di 24,4 milioni di visualizzazioni.

Ma forse, non l’attenzione che Amanda Cooper si immaginava: “Se è la mia faccia, allora devi farti controllare gli occhi!”, ha commentato in modo non troppo carino Gordon Ramsay. Da allora, i tentativi di riprodurre la faccia di Ramsay su una torta si sono moltiplicati: che sia l’inizio di una nuova tendenza?

[Fonte: Insider Food]