Gordon Ramsay porta Hell’s Kitchen nel metaverso: in palio NFT e avatar dello chef

di Luca Venturino 23 Agosto 2022

Hell’s Kitchen ma, al posto di fornelli roventi e parole di ghiaccio, pixel e algoritmi: chef Gordon Ramsay ha deciso di voler portare il suo celebre programma televisivo nello spazio digitale del metaverso, e più precisamente sulla piattaforma di gioco decentralizzata The Sandbox. L’annuncio è arrivato direttamente dal profilo Twitter ufficiale dello chef, dove in breve video viene mostrata una versione digitale di sé stesso e una della stessa Hell’s Kitchen: The Sandbox ha infatti stretto un accordo di collaborazione con ITV Studios, la compagnia che distribuisce il reality cooking show in questione, per portare quest’ultimo nel proprio appezzamento di terreno nel metaverso.

Si tratterà a tutti gli effetti del primo gioco a tema culinario della piattaforma: i giocatori potranno creare piatti (chissà se avranno lo stesso gusto della Coca Cola al gusto di pixel), collezionare ricette e partecipare a gare speciali per diventare capo chef. In palio, inoltre, ci sono diverse risorse digitali e NFT, che includono anche avatar dello stesso Gordon Ramsay in edizione limitata.

“Non c’è niente di più eccitante per me che l’esplorazione di un nuovo territorio, che si tratti di creare un piatto d’autore, un’idea per un nuovo ristorante, un nuovo spettacolo o ora un’esperienza virtuale in The Sandbox” ha commentato lo chef. “Sono stato affascinato da The Sandbox e dalla sua offerta nel metaverso. Non potevo pensare a una piattaforma migliore per portare l’alta energia del mio ristorante e marchio Hell’s Kitchen”.