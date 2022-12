Gordon Ramsay potrebbe partecipare al Ballando con le Stelle inglese

di Luca Venturino 19 Dicembre 2022

Fornelli, scottature e lotte con il cronometro? Mh, meglio prendersi una piccola pausa. Pare che a Gordon Ramsay non spiacerebbe lasciare (giusto per qualche tempo eh, sia ben chiaro) l’atmosfera della cucina per calcare il palcoscenico di Strictly Come Dancing, programma televisivo britannico che potremmo tranquillamente definire il Ballando con le Stelle d’Oltremanica. A onore del vero è un po’ che il nostro chef sente l’aroma dei riflettori e delle scarpe da ballo: una delle sue figlie, Tilly, ha infatti preso parte alla diciannovesima edizione del programma (in cui è rimasta vittima, purtroppo, di body shaming); ed è comprensibile che ora anche Gordon voglia un assaggio della pista.

Danzare tra i fornelli

Nonostante Tilly abbia saputo difendersi bene, arrivando alla decima settimana prima di andare incontro all’eliminazione, il buon Gordon teme che potrebbe avere qualche problema nell’emulare la performance della figlia: “Mi piacerebbe ballare ma ho un grosso problema: porto delle scarpe di taglia 15 (che, stando a Google, sarebbe l’equivalente di una finissima taglia 50 – non proprio l’ideale per ballare la salsa; ndr)” ha confessato durante un intervento al The Jonathan Ross Show. “Tilly ha partecipato l’anno scorso, ed è stata fantastica. Quei ballerini sono davvero fantastici: mi piacerebbe imparare a ballare correttamente”. Non vediamo l’ora di vederlo cimentarsi in un valzer, dobbiamo ammetterlo.

Pare che Gordon non si sia perso un singolo passo di danza di Tilly, tanto da arrivare poi a pubblicare un messaggio carico di orgoglio sui suoi social media quando è stata eliminata a un passo dal quarto di finale. “Le semplici parole non potrebbero descrivere quanto sia orgoglioso di questi due” aveva scritto lo chef, riferendosi per l’appunto a sua figlia e al suo compagno, il ballerino professionista di origini ucraine Nikita Kuzmin. “Lavorano sodo, sono educati, umili e con i piedi ben piantati per terra. Insomma, davvero ben fatto: è stata una meravigliosa celebrazione della vostra giovinezza e sapere che voi due continuerete a brillare di amore mi rende davvero felice!”.

Non si tratta decisamente del Gordon più “infernale” che abbiamo imparato a conoscere attraverso l’occhio elettronico della televisione: parole che non lasciano assolutamente trapelare il carattere più focoso del celebre chef britannico. Allo stesso tempo, tuttavia, è bene ammettere che il buon Gordon sembra davvero un buontempone quando è lontano dai riflettori e dai calori della cucina: basti pensare a quanto capitato l’anno scorso, quando è stato bonariamente vittima di uno sfottò (poi pubblicato rigorosamente su TikTok) da un’altra sua figlia, Matilda.