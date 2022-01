Gordon Ramsay svela il suo segreto per curare i postumi della sbornia

Gordon Ramsay ha svelato al mondo il suo super segreto per curare i postumi della sbornia. Sistema che non piacerà a tutti.

di Manuela 10 Gennaio 2022

Durante l’ultimo episodio di Gordon Ramsay’s Road Trip: Greek Vacation, ecco che Gordon Ramsay, su precisa domanda, ha svelato al mondo il suo segreto per fronteggiare i postumi della sbornia. E lo chef è stato chiaro: la sua cura preferita è l’attività fisica.

Ebbene sì, lo chef di Hell’s Kitchen per superare l’hang over si fa una bella corsetta. O staziona sul vogatore per un bel po’. La domanda gli era stata posta da Gino D’Acampo, amico e conduttore: dopo una puntata passata a girare per la Grecia a cucinare, mangiare e bene, al termine di una degustazioni di vini in Attica, ha chiesto come farsi passare la sbornia.

L’amore di Ramsay per l’esercizio fisico è arci noto. Ha partecipato a 15 maratone, 5 ultra maratone e 4 gare di Ironman. Inoltre a casa ha un’intera dependance tutta dedicata all’allenamento fisico, appena al di fuori della zona notte principale: in pratica ha una vera e propria palestra in casa, con tanto di sacco da boxe appeso al soffitto, cinghie, una macchina per i pesi, la palla medica, un tapis roulant e una panca imbottita.

Proprio recentemente i medici gli avevano detto di rallentare un po’ i suoi ritmi a causa dello sviluppo di una fastidiosa e dolorosa forma di artrite.

È lecito dunque chiedersi come farà d’ora in poi Ramsay a smaltire la sbornia: finora si è sempre basato sullo sport, ma adesso che deve farne di meno, come si organizzerà? Berrà di meno? La smaltirà come tutti noi comuni mortali?