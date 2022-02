Gordon Ramsey festeggia 21 anni di tre stelle Michelin

di Luca Venturino 17 Febbraio 2022

Ebbene sì, anche Gordon Ramsey sorride, e lo fa in particolar modo quando può festeggiare il ventunesimo anno in cui il suo ristorante di Londra può fregiarsi delle tre stelle Michelin. Ventun candeline, dunque: un grande onore che il celeberrimo chef scozzese ha voluto dedicare al suo team, meritevole di aver mantenuto alto il nome del ristorante per più di due decenni, e ai clienti, veri artefici del successo del locale.

Per l’occasione Ramsey ha pubblicato sul suo profilo Instagram un breve video in cui, per l’appunto, ringrazia i suoi collaboratori, li raggiunge in cucina e festeggia con loro. “Ventun anni passati a mantenere uno dei riconoscimenti più prestigiosi del mondo culinario sono merito del team” commenta un Gordon Ramsey rilassato come non l’abbiamo mai visto. “Soprattutto un grande grazie a tutti i nostri ospiti. Senza di voi, non saremmo dove siamo oggi. Un grande ringraziamento anche a tutte le nuove stelle distribuite oggi in tutto il Regno Unito!” conclude infine. Come dite? Quali nuove stelle? Non diteci che non avete ancora dato un’occhiata alla Guida Michelin 2022 Regno Unito e Irlanda!