Gran Rustico – Il Panificio: richiamo per rischio chimico

E’ comparso un nuovo richiamo sul sito Salute.gov: è stato ritirato dal commercio un lotto del Gran Rustico de Il Panificio a causa di un rischio chimico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 23 dicembre 2020, tuttavia sull’avviso di richiamo la data effettiva dei controlli risale al 18 dicembre 2020.

La denominazione di vendita precisa del prodotto interessato dal richiamo è Gran Rustico, il marchio del prodotto è Il Panificio e sia il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato, sia il nome del produttore è Panificio Marinetto Daniele con sede dello stabilimento in via Porto Menai 7/9 a Mira, provincia di Venezia. Nell’avviso non è indicato il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore.

Il numero del lotto coinvolto nel richiamo è quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 20 maggio 2021, con unità di vendita nella confezione da 200 grammi.

Il motivo del richiamo è la presenza di ossido di etilene oltre i limiti di legge. Per questo motivo nelle avvertenze viene richiesto di riconsegnare eventuali confezioni comprate presso il punto vendita di acquisto. Ovviamente se si ha in casa questo specifico lotto, non va consumato. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il produttore telefonando al numero 3332673138.