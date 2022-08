Grande Fratello Vip 7: chi sarà lo chef che entrerà a far parte del cast?

di Manuela 10 Agosto 2022

Alfonso Signorini l’ha lanciata lì: nel cast del Grande Fratello Vip 7 ci sarà anche uno chef. In una Storia su Instagram, infatti, Signorini ha postato la foto di un cappello da chef, con tanto di didascalia abbastanza esplicativa: “Quinto indizio: in arrivo gustosi pranzetti nella casa del @grandefratellotv”.

Purtroppo lo spoiler è finito qui: in vacanza a Cortina D’Ampezzo, ecco che Signorini ha lanciato il sasso e poi ha nascosto la mano, non rivelando altri dettagli in merito a questo chef. E pensare che per il primo inquilino confermato di questa edizione aveva fatto nomi e cognomi: era Giovanni Ciacci, primo sieropositivo a entrare nella casa. E fra una voce e l’altra della presenza di Antonino Spinalbese, ex fidanzato di Belen Rodriguez nonché padre di Luna Marì (c’è da dire che la famiglia allargata di Belen Rodriguez è sempre un ottimo vivaio per trovare personaggi da inserire nel GF Vip), ecco che adesso salta fuori anche un misterioso chef.

Anche se non si sa ancora nome e cognome dello chef in questione, voci di corridoio parlano comunque di un professionista del settore. Qualcuno si lascia andare a un toto nomi francamente improbabile: obiettivamente non ce li vediamo Alessandro Borghese, Antonino Cannavacciuolo o un Bruno Barbieri mollare i loro ristoranti e progetti per andare a rinchiudersi per mesi nella casa del Grande Fratello. Magari qualche nome noto, anche se meno blasonato? Ma poi sarà davvero uno chef-chef o magari un cuoco amatoriale da cooking show? Tirate fuori i nomi, su!