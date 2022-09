Grano, la Sardegna accoglie la prima nave arrivata dall’Ucraina: trasporta 6 mila tonnellate

di Luca Venturino 29 Settembre 2022

Giovedì 22 settembre il porto di Oristano ha accolto la nave cargo PRINCESS AMNAH, che trasportava un carico di circa 6 mila tonnellate di grano tenero proveniente dall’Ucraina. Si tratta del primo mercantile con a bordo derrate alimentari del cosiddetto Granaio d’Europa a essere approdato sulle coste sarde: secondo i rapporti delle autorità portuali sarebbe partita dal porto di Chornomorsk il 12 di settembre ed è giunta in Sardegna dieci giorni più tardi, dove al momento i Funzionari ADM in servizio presso la SOT di Oristano e i Chimici del Laboratorio Chimico di Cagliari stanno avviando le procedure per il controllo del carico e il prelievo dei campioni per le analisi di sicurezza.

Non sono mancate – proprio come negli scorsi giorni nel caso della nave cargo approdata al Porto di Napoli – i controlli sui livelli di radioattività della merce: i funzionari della dogana hanno prelevato alcuni campioni del grano a bordo della nave in modo tale che potessero essere controllati nello spazio sicuro del laboratorio. Le analisi fisiche e chimiche, fortunatamente, hanno dato esito negativo sia per quanto riguarda il livello di radiazioni che, più in generale, per la sicurezza del carico stesso; che di conseguenza nei giorni a venire verrà immesso regolarmente sul mercato.