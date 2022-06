Grano, la strategia italiana è aumentare la produzione con l’agricoltura di precisione

di Luca Venturino 3 Giugno 2022

Aumentare la produzione di grano almeno del 12% e diminuire i costi aziendali mantenendo, allo stesso tempo, un alto livello qualitativo dei cereali coltivati: questi, in poche parole, gli obiettivi a cui mira la strategia recentemente messa a punto da Consorzi Agrari d’Italia, Sis-Società Italiana Sementi e Ibf Servizi per rispondere allo stato di difficoltà in cui versa il mercato internazionale e risollevare le sorti della produttività italiana. Strategia che, di fatto, consiste in un anno di sperimentazione declinato in alcune particolari direttrici: l’analisi dei terreni e dei suoli destinati alle colture, la scelta del seme più adatto, la sostenibilità di difesa e nutrizione e, infine, l’utilizzo delle tecniche di agricoltura di precisione.

Ognuno dei tre enti sopracitati (Cai, Sis e Ibf) si è occupato di approfondire un aspetto di questo percorso: nello specifico, Cai ha lavorato per mettere a punto delle strategie atte al nutrire i cerali nel rispetto dell’ambiente studiando l’impiego di concimi azotati a cessione controllata e fosforo protetto, batteri azotofissatori e concimi liquidi; i tecnici di Sis hanno individuato i genotipi più innovativi e adatti alle diverse condizioni pedoclimatiche della cerealicoltura; mentre Ibf, sfruttando le soluzioni tecnologiche disponibili sul mercato, ha indagato le interazioni tra suolo, pianta ed atmosfera. Stando ai primi esperimenti, l’adozioni delle tecniche di agricoltura di precisione permette di ottimizzare l’uso delle risorse aziendali arrivando a risparmiare fino al 15% di concime e al 20% di acqua su colture irrigue, innalzando così le rese complessive.