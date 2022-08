Grano, ripartono le navi dall’Ucraina. Il Papa: “È un segno di speranza”

di Marco Locatelli 8 Agosto 2022

Salpano dai porti dell’Ucraina le prime navi cariche di grano e nel suo Angelus di ieri, domenica 7 agosto, il Papa evidenzia la notizia come un “segno di speranza e auspico di cuore che seguendo questa strada si possa mettere fine ai combattimenti e arrivare a una pace giusta e duratura”.

Lo stesso pontefice ha collaborato in questi giorni alla messa in campo di un percorso di pace in Ucraina, ricevendo in Vaticano il rappresentante del Patriarca di Mosca, Kirill e domenica l’Ambasciatore ucraino presso la Stante Sede. In autunno dovrebbe esserci l’incontro con Kirill in Kazakistan.

La prima nave carica di grano è partita dal porto di Odessa nei giorni scorsi. È il risultato di un complesso e faticoso accordo raggiunto fra Russia e Ucraina.

Ma mentre le prime navi esportano il grano ucraino fuori dai confini nazionali, la guerra continua: alcune bombe russe hanno colpito nelle scorse ore un’azienda agricola, mandando in fumo 3000 tonnellate di grano.