Grecia: contro l’inflazione il governo obbliga i supermercati a scontare i prodotti

di Luca Venturino 3 Novembre 2022

Lottare contro la crescita del tasso di inflazione non può essere un’opzione, ma un dovere: le autorità governative della Grecia, infatti, hanno fondamentalmente obbligato le grandi catene di supermercati (ossia, per intenderci, quelle che hanno un fatturato annuo di almeno 90 milioni di euro) a offrire una serie di sconti su di un paniere di prodotti a loro scelta. Quel che è particolarmente interessante, oltre al fatto che, come accennato, le catene sono libere di scegliere la merce interessata dallo sconto, è che i tagli ai prezzi hanno una durata fissa di una settimana: terminati i sette giorni i supermercati dovranno stabilire un nuovo paniere e così via, pena una multa di cinque mila euro al giorno.

L’iniziativa, come accennato, è stata introdotta in risposta al tasso di inflazione che ha ormai abbondantemente superato la crescita in doppia cifra, ma in realtà una buona parte dei consumatori si è detta scettica sull’efficacia dell’iniziativa. È importante notare, infatti, che i supermercati sono tenuti a a offrire sconti su almeno un prodotto tra quelli compresi in ciascuna delle 51 categorie di prodotte individuate dalle stesse autorità governative (categorie che comprendono il riso, le fette biscottate, il pesce congelato e via dicendo).

Il timore è che il numero minimo dei prodotti da vendere a un prezzo più basso pari a 51 sia insignificante rispetto alle migliaia di alimenti e prodotti per la casa presenti in un grande supermercato. “Questa misura è solo un trucco per ingannarci” ha commentato a tal proposito un uomo. “Io non mangio la pasta, per esempio”. La vicenda trova una certa risonanza anche in quel d’oltremanica, dove alcuni supermercati si trovarono costretti a limitare gli acquisti dei prodotti scontati.