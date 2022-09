Greed Avidi di Gelato apre il suo primo negozio a Roma e lo inaugura con il gusto Pizza e mortazza

di Manuela 14 Settembre 2022

Greed Avidi di Gelato sta per inaugurare a Roma il suo primo negozio nella capitale e lo farà proponendo anche l’inedito gusto Pizza e mortazza (realizzato in collaborazione con Alice Pizza).

Insegna nota nel settore del gelato artigianale, ecco che il brand ideato dal gelatiere Dario Rossi da oggi sarà presente anche a Roma. L’annuncio è stato confermato dallo stesso Dario. Il negozio sarà sito nel quartiere di Monteverde, più precisamente in Circonvallazione Gianicolense 276.

Per quanto riguarda il gusto Pizza e mortazza, ovviamente sarà un omaggio alla Capitale (e ci sta non solo per via della location dell’apertura, ma anche perché Dario Rossi è romano). Dopo dieci anni, Dario Rossi torna a Roma per soddisfare anche le richieste dei clienti.

Il gelatiere ha spiegato che definisce il suo un gelato coltivato in quanto le materie prime usate come lamponi, fragole, fichi, ciliegie e pomodorini arrivano direttamente dai terreni da lui coltivati. Inoltre pare che abbia intenzione di inserirvi anche nuove colture. Nel suo laboratorio usa soprattutto prodotti del territorio o che provengono da agricoltura biologica o biodinamica.

Rossi sottolinea che, soprattutto in questo momento di crisi economica, è importante comprare frutta e ortaggi dai coltivatori locali in modo da aiutare il tessuto produttivo di zona. Alla luce di tali fatti, ecco che il gelato artigianale di Greed è naturale, biologico, etico, sostenibile e a km 0, con tutto il materiale monouso come le vaschette, le coppette o i cucchiaini che è compostabile. In aggiunta Greed è anche una gelateria Gluten Free e Vegan (per il 50% dei gusti).

Se il gusto Pizza e mortazza vi sembra strano, non lo è per i clienti abituali a cui Dario Rossi, nel corso degli anni, ha proposto gusti a base di ricotta di pecora, cacio e pepe, fiori di zucca e alici, porchetta, pollo alla romana, carbonara, panzanella e insalata.