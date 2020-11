Green Pea, il centro commerciale ecosostenibile di Torino, apre all’Immacolata

Prendete nota: a Torino all’Immacolata, vicino al quartiere Lingotto, più precisamente accanto ad Eataly, apre Green Pea, il centro commerciale sostenibile della nuova catena facente sempre parte del gruppo Eataly.

In teoria l’inaugurazione si sarebbe dovuta tenere nel corso dell’estate 2020, ma i piani preventivati lo scorso anno sono andati in fumo a causa della pandemia da Coronavirus, motivo per cui l’inaugurazione è slittata all’8 dicembre.

Da Green Pea si troveranno solamente prodotti ecologici, il che è logico visto che alla base di questo progetto c’è il concetto di sostenibilità. In vendita ci saranno capi di abbigliamento, oggetti per la casa e altro (in futuro si prevede la vendita anche di auto e scooter elettrici), tutti realizzati con materiali sostenibili e rispettando l’ambiente.

Inoltre l’alimentazione sarà fornita da sistemi geotermici e pannelli fotovoltaici, mentre lo stesso pavimento potrà accumulare energia grazie al passaggio dei visitatori. Nel parcheggio non mancheranno, poi, 30 colonnine di ricarica Enel X.

Il nuovo store sorgerà in via Nizza, sarà ampio 15mila metri quadrati e si svilupperà su quattro piani dedicati alla vendita e uno al benessere. Proprio sul tetto, infatti, ci sono un cocktail bar, una sauna, una piscina, un bagno turco e anche delle mini terme.

Oscar Farinetti, proprietario del complesso, vorrebbe che questo diventasse l’edificio più bello del mondo. Se il progetto risulterà gradito al pubblico, ecco che è possibile che Green Pea si espanda anche in altre città e Paesi, fra cui anche Stati Uniti e Cina.