Grisbì, arriva l’edizione limitata con la crema Baci Perugina

di Marco Locatelli 23 Settembre 2021

A partire da ottobre, arriva una nuova Limited Edition dei biscotti Grisbì: il biscotto della Vicenzi Group arriva in una inedita versione (mignon) con un cuore di crema Baci Perugina.

E, proprio come per i popolari cioccolatini di Perugia, in ogni confezione di Grisbì sarà presente l’iconico bigliettino contenente una frase evocativa ed emozionale.

“Il trait d’union delle ultime edizioni limitate di Grisbì – sottolinea Cristian Modolo, Direttore Marketing e Comunicazione di Vicenzi Group – è stato l’esplorazione dell’Amore nelle sue varie emozioni, flirtando con i nostri Grisbì lovers affinché ci raccontassero le loro esperienze. Quelle di un amore un po’ più frivolo, di una estate, con l’edizione ‘Fresh Love’ del 2019, le più sensuali dell’edizione ‘Passion’ dello scorso inverno, l’ingenuità del ‘Primo Amore’ di questa estate 2021 ed ora arriva l’edizione Baci”.

L’ultima edizione limitata Grisb risale allo scorso maggio, si trattava di Primo Amore, edizione limitata estiva con nocciole e cioccolato bianco. La limited edition Grisbì crema Baci Perugina si aggiunge ai gusti Grisbì Cioccolato, Nocciola, Limone, Cocco, Pistacchio e Wild.