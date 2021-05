Grisbì lancia Primo Amore, edizione limitata estiva con nocciole e cioccolato bianco

Visto che l’estate è ormai in dirittura d’arrivo, puntuale arriva anche l’edizione limitata estiva di Grisbì: quest’anno troveremo in vendita Primo Amore, con nocciole, cioccolato bianco e crema al latte.

La nostalgia del primo amore è alla base di questa summer edition del noto biscotto del Gruppo Vincenzi. Anche il ripieno, fatto di crema al latte, nocciole e cioccolato bianco, vuole ricordarci le sensazioni dei primi palpiti d’amore.

Non è certo la prima volta che arriva una limited edition per Grispì: la prima risale al 2010, mentre solo l’anno scorso avevamo potuto assaggiare i Grisbì Passion (l’80% dei consumatori intervistati dichiara di aspettare con trepidazione ogni anno l’arrivo dell’edizione limitata). Ovviamente tutti gli altri gusti Grisbì rimarranno sul mercato:

Cioccolato

Nocciola

Limone

Cocco

Pistacchio

Wild

In aggiunta i Grisbì Primo Amore vedranno come testimonial Massimo Ciavarro e il figlio Paolo, il primo un must delle estati degli anni Sessanta raccontate poi al cinema negli anni Ottanta in film come Sapore di mare. Ed entrambi idoli delle teenager dei rispettivi anni.

Cristian Modolo, Direttore Marketine Comunicazione, ha spiegato che Grisbì, con la sua duplicità fatta di biscotto croccante e cuore morbido, rappresenta il perfetto legame per unire i due mondi rappresentati da Massimo e Paolo Ciavarro. Il fatto di avere come testimonial padre e figlio, vuol anche essere un modo per mettere in comunicazione due generazioni così distanti e diverse, ma sempre unite dalla dolcezza e dalla nostalgia.