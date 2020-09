Grisbì: in arrivo Passion, limited edition al doppio cioccolato extra fondente

Le notizie quelle belle, che ti svoltano la giornata: arriva sul mercato Grisbì Passion, la nuova limited edition al doppio cioccolato extra fondente. Sono ormai passati dieci anni dalla prima edizione limitata, ma adesso Grisbì propone una nuova versione.

Non precipitatevi subito a cercarla: sarà disponibile negli scaffali dei supermercati solo a partire da ottobre. Oltre al nuovo gusto, ancora più intenso, anche il packaging cambia leggermente veste: la scatola si presenta nei toni del marrone e viola, con tanto di pizzi, a sottolineare la farcitura al doppio cioccolato extra fondente. Inoltre il packaging sarà tutto sostenibile: è stato realizzato in carta 100% riciclata.

La prima limite edition era stata quella del 2014 con la Fresh Summer Edition da mettere in frigo. Da allora, ogni anno in estate è stato proposto un gusto in Edizione Limitata, diverso di anno in anno.

Nel 2019 era poi uscita la prima edizione limitata invernale, Grr…risbì Wild, con confezione animalier. E adesso arriva la nuova edizione limitata Passion che va ad unirsi alle sei referenze già presenti sul mercato:

Cioccolato

Nocciola

Limone

Cocco

Pistacchio

Wild

In realtà esistono dal 2017 altre due referenze:

Cioccolato senza glutine

Limone senza glutine

A proposito, avevate dato un’occhiata alla nostra prova di assaggio con Nutella Biscuits, Biscocrema Pan di Stelle e Grisbì?