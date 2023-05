Grisbì lancia la sua variante vegan

di Manuela Chimera 24 Maggio 2023

Nuova variante di Grisbì in arrivo: siete pronti per quella vegan? Esatto, proprio così: fra le diverse tipologie di Grisbì in commercio (fra versioni classiche, senza glutine e edizioni limitate stagionali), ecco che fa capolino anche l’alternativa vegana. Che praticamente toglie latte e uova per sostituirle con soia e piselli.

Cosa contiene la versione vegan del Grisbì?

Mia nonna direbbe: “un bel minestrone di legumi”. Come spesso accade con le varianti vegan, infatti, le proteine animali sono sostituite con proteine provenienti dai legumi. Il che, ora che mi ci fate pensare, genera quelle bizzarre situazioni in cui vuoi mangiare un gelato, ma ti trovi con una lista ingredienti che comprende piselli, soia, carrube e fieno greco… Insomma, al posto di un gelato stai per mangiare un minestrone di legumi, forse aveva ragione mia nonna dopotutto.

Ma torniamo ai nostri Grisbì vegan. Il Gruppo Vicenzi ha rassicurato tutti: nei Grisbì vegan non c’è un’oncia di derivati animali, né negli ingredienti, né nel packaging (che è tutto sui toni del verde).

Questo Grisbì vegan è alla crema Gianduia. Come spiegato da Cristian Modolo, direttore Marketing e Comunicazione del Gruppo Vicenzi, questa variante è inedita: si tratta di una versione che vuole mantenere intatta l’esperienza palatale del biscotto classico, rendendolo però un prodotto vegan adatto alle nuove richieste dei consumatori.

La ricetta è stata certificata Vegan Ok: non contiene latte, uova e olio di palma. Inoltre contiene cacao certificato RainForest. Anche il packaging è stato certificato VeganOk Pack.

Andando a comparare gli ingredienti, nel Grisbì classico al cioccolato troviamo:

farina di frumento

zucchero

oli vegetali di palma e girasole

cacao 5,5%

sciroppo di glucosio

nocciole in pasta

uova

latte intero in polvere

burro

pasta di cacao 3% nella crema

cioccolato fondente 2,5% nella crema (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante lecitina di girasole, aromi)

emulsionante lecitina di girasole

sale

agenti lievitanti (carbonato acido di sodio, carbonato acido di ammonio)

aromi

Il tutto per 544 kcal in 100 grammi di prodotto, con 33,2 grammi di grassi (di cui acidi saturi 14,2 grammi), carboidrati 53,9 grammi (di cui zuccheri 29,7 grammi) e sale 0,65 grammi. Un biscotto, in pratica, contiene 91 kcal.

Gli ingredienti dei Grisbì vegan, invece, sono:

crema Gianduia 40% (con zucchero, oli vegetali di girasole e cartamo, burro di cacao, nocciole in pasta 8%, cacao in polvere 8%, amido di frumento, amido di mais, lecitina di soia e aromi)

farina di frumento

oli vegetali di girasole, cocco e burro di cacao

zucchero

sciroppo di glucosio

caramello

proteine di pisello

sale

lecitina di soia

agenti lievitanti (carbonato acido di ammonio, carbonato acido di sodio)

aromi

Dal punto di vista nutrizionale, 100 grammi di questi Grisbì vegan contengono 540 kcal, con 32 grammi di grassi (di cui acidi grassi saturi 11 grammi), 56 grammi di carboidrati (di cui 30 grammi di zuccheri) e 0,62 grammi di sale. In un biscotto, in pratica, ci sono 81 kcal.

Ah, inutile dire che se siete allergici alle leguminose, i nuovi Grisbì vegan non fanno per voi.