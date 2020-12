Grissini rustici biologici di In’s Mercato: richiamo per rischio chimico

Proseguono i richiami sul sito Salute.gov. Sono stati ritirati dal commercio diversi lotti dei Grissini rustici biologici di In’s Marcato, con richiamo a causa di un rischio chimico. Sul sito l’allerta è stata pubblicata in data 2 dicembre 2020, tuttavia l’avviso di richiamo riporta la data del 27 novembre 2020.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Grissini rustici biologici, con marchio del prodotto e nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato di In’s Mercato S.P.A. Il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore e il nome del produttore è, invece, Biscopan S.rl. con sede dello stabilimento in via dell’Industria 345 a Badia Polesine (RO).

Questi sono i numeri di lotto coinvolti nel richiamo:

135, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 14 febbraio 2021

140, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 19 febbraio 2021

163, data di scadenza o termine minimo di conservazione dell’11 marzo 2021

167, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 15 marzo 2021

170, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 18 marzo 2021

171, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 19 marzo 2021

176, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 24 marzo 2021

184, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 2 aprile 2021

188, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 6 aprile 2021

191, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 9 aprile 2021

197, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 15 aprile 2021

198, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 16 aprile 2021

203, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 21 aprile 2021

205, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 23 aprile 2021

L’unità di vendita riguarda la confezione da 200 grammi.

Il motivo del richiamo precauzionale è la presenza di semi di sesamo con possibile presenza di ossido di etilene oltre i limiti consentiti dalla legge. Nelle avvertenze sono indicate solo le scadenze dei suddetti lotti, ma in questi casi il consiglio è quello di non consumare i lotti in questione.