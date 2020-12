Grissino Rustico e Pan Rustico di Biscopan: richiamo per rischio chimico

Continuano i richiami sul sito Salute.gov. Questa volta riguardano lotti del Grissino Rustico e Pan Rustico di Biscopan, con richiamo sempre a causa di un rischio chimico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 2 dicembre 2020, tuttavia gli avvisi di richiamo veri e propri risalgono al 27 novembre 2020.

In tutti questi richiami, sia il marchio del prodotto che il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato, sia il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore che il nome del produttore è sempre Biscopan S.R.L. con sede dello stabilimento in via dell’Industria 345 a Badia Polesine (RO).

Questi sono i dettagli dei prodotti richiamati:

Il Grissino Rustico semi di Girasole, Lino e Sesamo : numeri di lotto richiamati 140, 171, 176, 191 e 198, rispettivamente con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 19 febbraio 2021, del 19 gennaio 2021, del 24 gennaio 2021, del 9 febbraio 2021 e del 16 febbraio 2021. L’unità di vendita è quella della confezione da 150 grammi

Pan Rustico Grissini : numeri di lotto richiamati 174, 182, 184, 188, 191, 192 e 198, rispettivamente con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 22 marzo 2021, del 30 marzo 2021, del 2 aprile 2021, del 6 aprile 2021, del 9 aprile 2021, del 10 aprile 2021 e del 16 aprile 2021. L'unità di vendita è la confezione da 200 grammi

Pan Rustico Gallette: numeri di lotto richiamati 135 e 170, rispettivamente con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 14 febbraio 2021 e 18 marzo 2021. L'unità di vendita è la confezione da 250 grammi

In tutti questi casi, il motivo del richiamo precauzionale è l’utilizzo negli ingredienti di semi di sesamo che possono contenere ossido di etilene oltre i limiti consentiti dalla legge. Nelle avvertenze vengono indicate solamente le scadenze dei lotti sopra indicati, ma in questi casi il consiglio è quello di non consumare i lotti specifici dei prodotti elencati prima.

