Grugliasco: vermi nell’arrosto della mensa del 112

di Manuela 18 Novembre 2021

Andiamo a Grugliasco, in provincia di Torino: qui sono stati trovati dei vermi nell’arrosto servito alla mensa del 112-118. Pare si sia trattato di un caso isolato, ma non piacevole di sicuro per chi ha aperto il piatto sigillato e ha trovato dei vermi nella carne.

Tutto è successo l’11 novembre scorso: la segnalazione del caso è stata fatta alla direzione generale della Città della Salute, alle direzioni sanitarie dei presìdi e anche al responsabile del servizio di prevenzione.

Quello che è successo è semplice: alla mensa della centrale emergenza 112-118 sono stati consegnati i pasti già pronti e sigillati, destinati alla cena dei dipendenti. Uno di essi, aprendo il piatto dell’arrosto, si è trovato di fronte alla presenza di alcuni vermi nella carne.

Jerry Scotellaro, il responsabile aziendale dell’ospedale CTO di Torino, ha spiegato che il pasto era stato confezionato dalla Dussman, la ditta che ha vinto l’appalto. L’azienda attualmente prepara i pranzi e le cene per gli ospedali Molinette, Sant’Anna e Regina Margherita.

Dal canto suo il sindacato ha sottolineato che, per quello che ne sanno loro, si è trattato di un caso isolato. Tuttavia cose del genere non dovrebbero mai succedere in quanto episodi simili danneggiano la dignità dei lavoratori. Per tale motivo si aspettano che venga ispezionata la ditta fornitrice dei pasti.

Anche la direzione ha confermato che se i fatti verranno confermati, verrà fatta una contestazione formale verso la ditta appaltatrice del servizio mensa aziendale. Inoltre la direzione ha subito attivato gli accertamenti e controlli del caso per proteggere i suoi dipendenti.

Sempre a proposito di vermi, l’anno scorso a Macerata erano stati trovati dei vermi nella minestra della mensa della scuola materna.