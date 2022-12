Gruppo Auricchio ha acquisito i formaggi di capra e bufala di 3B Latte

di Manuela Chimera 2 Dicembre 2022

Ve lo avevo detto o no che le grandi aziende si stanno dando allo shopping più sfrenato? Dopo Campari che ha acquisito il 100% di Tannico, adesso tocca al Gruppo Auricchio acquisire i formaggi di capra e di bufala di 3B Latte. Già, proprio così: da adesso 3B Latte S.r.l. è entrato a far parte del Gruppo Auricchio S.p.A.

Auricchio ha acquisito 3B Latte

Grazie a questa acquisizione, il Gruppo Auricchio rafforza il suo portfolio e la sua posizione nel settore dei formaggi freschi a base di latte di capra e bufala.

3B Latte è un’azienda nata settanta anni fa a Brignano Gera d’Adda, in provincia di Bergamo. La sua specialità sono i formaggi tipici lombardi, soprattutto quelli spalmabili e quelli realizzati partendo da latte di capra, di bufala e anche vaccino. Suo, per esempio, è il Camembert di Bufala.

L’azienda nel 2021 aveva registrato un fatturato di più di 35 milioni di euro, con il 20% proveniente dalle esportazioni all’estero. Grazie all’acquisizione da parte del Gruppo Auricchio, adesso verranno fatti importanti investimenti in 3B Latte in modo da migliorare la capacità produttiva, creare nuove linee di prodotto e implementare ulteriormente la distribuzione all’estero, sfruttando anche nuovi mercati.

Per quanto riguarda i cambi ai vertici, si sa già che Florindo e Marco Bertoni, con Abramo Bernacchi, i soci di 3B Latte, rimarranno alla guida dell’azienda. A seguito di questa operazione, poi, il fatturato del Gruppo Auricchio salirà a 400 milioni di euro, con un 40% proveniente dalle esportazioni all’estero.

Oltre a 3B Latte, del Gruppo Auricchio fanno anche parte Caseificio Villa, Cascine Emiliane e Caseificio Giordano. Noto per il provolone, in realtà nei caseifici di sua proprietà vengono prodotte anche altre eccellenze del Made in Italy come Parmigiano Reggiano, Gorgonzola, Pecorino Romano e Taleggio.

Antonio Auricchio, presidente del Gruppo Auricchio, ha dichiarato di essere soddisfatto di questo accordo in quanto il suo gruppo e 3B Latte sono perfettamente complementari, anche per quanto riguarda cultura e dedizione alla qualità e alla produzione artigianale.

Alberto Auricchio, amministratore del Gruppo Auricchio, ha spiegato che ci sono grandi possibilità di sviluppo anche nel settore della distribuzione internazionale dei prodotti di 3B Latte.

Dal canto suo Florindo Bertoni, amministratore delegato di 3B Latte, ha aggiunto che questo progetto permetterà alla sua azienda di accelerare la crescita, mantenendo però intatti focus e autonomia nella gestione. La scelta di entrare a far parte del Gruppo Auricchio è dipesa anche dalla complementarità dei prodotti e dei valori imprenditoriali.