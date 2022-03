Gruppo Autogrill offre un posto di lavoro ai giovani militari volontari congedati

Gruppo Autogrill ha streto un accordo con il Ministero della Difesa: offrirà ai giovani militari volontari congedati un percorso per inserirsi nel mondo lavorativo di Autogrill.

di Manuela 8 Marzo 2022

Il Ministero della Difesa, Segretariato Generale della Difesa / DNA (Segredifesa), ha stipulato un accordo con Gruppo Autogrill. In pratica verrà offerto ai giovani militari volontari congedati delle Forze Armate un percorso di inserimento nel mondo lavorativo di Autogrill per cercare di fornire loro un posto di lavoro.

Grazie a questa convenzione sarà possibile ricollocare nel mondo del lavoro chi ha servito la Nazione. I percorsi formativi garantiranno la possibilità di trovare lavoro a circa 200 persone.

I volontari in congedo potranno diventare Operatori Pluriservizio all’interno di Autogrill, andando ad aumentare l’organico di diversi punti vendita durante i momenti di maggior afflusso dei clienti. Il percorso formativo permetterà ai giovani militari congedati di diventare alla fine anche Responsabile del servizio Autogrill.

Andrea Cipolloni, CEO di Autogrill Europe, ha spiegato che l’azienda è molto soddisfatta dell’accordo raggiunto. In tal modo Autogrill potrà avvalersi di personale qualificato e formato, che condivide i medesimi valori di servizio verso il prossimo e lavoro di squadra.

Dal canto suo Franco Lunerti, vice direttore del primo reparto del Segretario Generale della Difesa ha sottolineato come questa convenzione sia un progetto valido atto al ricollocamento professionale, facente parte del più ampio piano “Sbocchi occupazionali”: tale piano vuole provare ad offrire a chi si congeda un servizio di orientamento e formazione professionale in modo che sia più facile per costoro trovare un lavoro.