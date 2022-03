Gucci Osteria a Firenze: Kondo Takahiko affiancherà chef Karime Lopez

di Luca Venturino 22 Marzo 2022

Nella cucina della Gucci Osteria di Firenze, al fianco di chef Karime Lopez, ci sarà Kondo ‘Taka‘ Takahiko, già Head Sous Chef del ristorante 3 stelle Michelin Osteria Francescana di Massimo Bottura, nel cuore di Modena. Immaginiamo che i due siano non avranno problemi ad affrontare questo nuovo capitolo della loro carriera fianco a fianco: gli chef, infatti, formando una coppia anche nella vita privata e recentemente hanno anche avuto una bambina.

I neo-genitori, forti dell’incoraggiamento di Gucci e del sostegno di Massimo Bottura, condivideranno il ruolo di Co-Executive Chef: una declinazione che non solo andrà a rafforzare il team della Gucci Osteria, rafforzando la chimica e permettendo la crescita di talenti emergenti, ma consentirà a Takahijo e Lopez di conciliare le necessità e le nuove sfide della vita privata con le ambizioni di carriera.

Carriera che, chiaramente, finora ha regalato grosse soddisfazioni alla coppia: Karime Lopez detiene il timone della Gucci Osteria nel capoluogo fiorentino dal gennaio 2018, ed è passata alla storia chef donna ad aver ottenuto una stella Michelin nel 2020 (e senza nemmeno cercarla, come lei stessa ci ha confidato); mentre Kondo Takahiko approdò all’Osteria Francescana nell’ormai lontano 2005, dove crebbe e migliorò fino a diventare Head Pastry Chef nel 2010 e Head Sous Chef nel 2018. Considerato uno dei membri più fidati della squadra di Massimo Bottura, ha partecipato alla creazione di alcuni dei piatti più prestigiosi e innovativi del ristorante.

“È stato un anno frenetico per noi, durante il quale abbiamo cercato di bilanciare il lavoro in due città diverse mentre imparavamo a fare i genitori” hanno commentato i due. “Siamo davvero fortunati ad avere questa opportunità che ci permette di occuparci della nostra famiglia continuando a far parte della nostra grande famiglia professionale”.